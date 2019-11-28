Автовладельцев подготовили к балльной системе

Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Документ позволит автовладельцам и реставраторам провести экспертизу олдтаймеров с помощью специальной балльной системы. Наличие сертификата в теории может отразиться на цене автомобилей, поясняют эксперты. Впоследствии стандарт понадобится для получения особых автономеров для классических авто, но отдельных правил регистрации еще не существует — необходимо одобрение ГИБДД.

ГОСТ Р «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» (.pdf) утвержден, рассказали “Ъ” в Росстандарте. Документ вводится в действие с 1 марта 2020 года.

Напомним, сегодня на легковые авто старше 30 лет требования техрегламента о безопасности транспортных средств не распространяются. Документ позволяет ввозить раритетные авто, не предъявляя к ним, в частности, требования по экологическому классу двигателя, наличию ABS и других систем. Для этого у машины должны быть оригинальные двигатель, кузов и рама, сохраненные или «отреставрированные до оригинального состояния», но правил оценки оригинальности нет. Российская автомобильная федерация (РАФ; возглавляет экс-начальник ГИБДД России Виктор Кирьянов) несколько лет назад предложила ввести специальную систему оценки «классики», что в итоге и было реализовано через ГОСТ.

Проверку автомобилей будут проводить эксперты, аккредитованные РАФ (каждый эксперт будет специализироваться на конкретных моделях, например на 21-х «Волгах», ГАЗ-69, довоенных Mercedes).

Специалисты будут оценивать оригинальность деталей и уровень реставрации машины, а по итогам осмотра начислять штрафные баллы.

Например, 20 баллов — за установку нештатной антенны, 75 — за окраску в не предусмотренный заводом цвет, 10 баллов — для установки дополнительных боковых зеркал. Количество баллов зависит и от года выпуска машины, которые будут поделены на три категории: до 1946 года, 1946–1969 годов, после 1970 года. К примеру, за применение бампера от других моделей «с сохранением стилистики экстерьера» на машине до 1946 года выпуска можно получить 10 баллов, старше 1970 года — уже 60. Стандарт содержит обширное описание всей балльной системы в виде таблицы.

При наборе менее 100 баллов на машину выдается паспорт классического транспортного средства сроком действия пять лет: фактически он выполняет роль добровольного «сертификата соответствия». Если меняется тип кузова, устанавливается прямоточный выхлоп или тонировка машина гарантированно не проходит экспертизу и «классикой» вообще не признается, документов на нее не выдается.

Официальной статистики о машинах старше 30 лет ГИБДД не ведет.

На auto.ru сейчас выставлены на продажу 12 тыс. таких машин, самые дешевые — советские «Жигули» и «Москвичи», самые дорогие — различные коллекционные иномарки и советские авто. Например, за 99 млн руб. продается Mercedes-Benz SL-klasse W198 300 1955 года, за 35 млн руб. — ЗИЛ 117 1973 года, за 25 млн руб. — Borgward 2000 1939 года, за 24,5 млн руб. — Ford Mustang 1967 года. Введение добровольного к исполнению ГОСТа в теории может повлиять на рынок коллекционных авто, считает зампред комитета классических автомобилей РАФ Петр Шляхин: автомобиль, получивший статус классического авто, будет продаваться дороже, чем вариант «непроверенный».

Вводится единообразность критериев, подчеркивает господин Шляхин: сегодня каждый автоклуб или эксперт оценивает олдтаймеры по собственной методике, что порой приводит к спорным ситуациям.

Глава компании OldtimerCars коллекционер Глеб Рачко считает, что владельцы соответствующих стандарту автомобилей, могут впоследствии рассчитывать на налоговые и страховые преференции. Существует также отдельная методика оценки «автоклассики», применяемая Международной федерацией старинных автомобилей — FIVA (Federation International des Vehicules Anciens): экспертиза стоит порядка €1 тыс., по итогам выдается паспорт с допуском машины к международным соревнованиям.

В РАФ уже давно говорят о необходимости не только ГОСТа, но и особых правил регистрации автомобилей и даже особых правил движения для такого типа техники. Практика уже есть за рубежом: экземплярам выпуска начала века ограничивают движение на хайвеях и в темное время суток.

Старые машины часто не соответствуют нормам безопасности: в них не только нет подушек безопасности, но иногда и современных тормозов, и нормального освещения. В ГАЗ-21, к примеру, ремней безопасности нет с завода.

В Госавтоинспекции, по данным “Ъ”, окончательную позицию на счет олдтаймеров еще не сформировали. Хотя в 2018 году именно по инициативе Научного центра безопасности дорожного движения МВД России был принят стандарт с новыми видами номерных знаков, предусматривающий в том числе новые ГРЗ для «классики» (с буквой «К») и спортивных авто (с буквой «С»). Но ГОСТ по факту не применяется, поскольку нет правовых оснований для выдачи таких номеров. Более того, с 1 января 2020 года вступает в силу новый закон «О государственной регистрации транспортных средств», в одной из редакций которого была заложена возможность введения правил регистрации «автоклассики», отмечает Петр Шляхин, но впоследствии эта норма исчезла.

Иван Буранов