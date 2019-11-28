На дорогах Кубани увеличится количество пунктов автоматического весового контроля

К концу декабря текущего года количество пунктов автоматического весогабаритного контроля на автомобильных дорогах Краснодарского края увеличится до 11. В настоящее время действует девять таких пунктов, сообщил руководитель Краснодаравтодора Евгений Зайцев. Как отмечают в краевой администрации, увеличение количества пунктов весогабаритного контроля на дорогах Кубани призвано обеспечить сохранность дорожного полотна.

Кроме того, на дорогах региона ведется работа по установке систем фото- и видеофиксации. Они призваны снизить аварийность. В частности, на междугородних трассах главной причиной аварий становится выезд на встречную полосу. Помимо фото и видеокамер для снижения аварийности дорожники стали применять щебеночно-мастичный асфальтобетон, который повышает коэффициент сцепления, что снижает риск возникновения аварийных ситуаций.

Василий Хитрых