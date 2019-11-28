В Удмуртии заключили контракты на ремонт трасс в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году

В Удмуртии заключили госконтракты на ремонт 19 участков загородных трасс в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса нацпроекта. Напомним, что протяженность обозначенных участков составляет 80,6 км.

Все объекты разделили на пять лотов на общую сумму 825,6 млн руб. В итоге три контракта на ремонт 11 участков трасс заключили с АО «Удмуртавтодор» и по одному контракту на ремонт трех объектов с АО «ДП "Ижевское"» и ООО ДСК «Лидер». В результате торгов было сэкономлено 2,13 млн руб. В миндортрансе Удмуртии сообщили, что сэкономленные деньги могут направить как на увеличение отремонтированного покрытия, так и на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

«Благодаря тому, что контракты мы заключаем в ноябре, у подрядчика остается достаточно много времени для качественной подготовки к сезону. Прежде всего, это касается заготовки материала — его можно будет закупить еще по «зимним» ценам и привезти в достаточном количестве, пока загрузка железнодорожных составов не такая высокая, как в разгар сезона»,— отметила замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Ирина Шкляр.