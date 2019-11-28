Россияне стали чаще жертвовать на благотворительность

Число пожертвований российским благотворительным организациям через интернет выросло более чем на 80% за год, следует из данных аналитиков «Яндекс.Денег» и фонда «Нужна помощь». Самые большие суммы россияне жертвуют на поддержку социально-уязвимым группам населения (детям-сиротам, людям с инвалидностью), а также в пользу культурных, образовательных или научных проектов.

Размер средних взносах в такие фонды составил 728 руб. и 733 руб. (по данным на октябрь 2019 года). Меньше всего было переведено фондам, которые занимаются различными природными вопросами (экологией, помощью животным) — в среднем по 423 руб.

Исследователи добавили, что в некоторых категориях средний размер пожертвования за год вырос, в других снизился. Так, на защиту экологии и животных в среднем за раз стали переводить больше — платеж вырос с менее чем 300 руб. до 423 руб. А вот в пользу социально-уязвимых групп в прошлом году переводили в среднем больше 1 тыс. руб. — в 2019 году на 300 руб. меньше. Аналитики отметили, что число тех, кто стал поддерживать такие фонды, значительно выросло.

Кроме того, в течение года на динамику пожертвований влияют внешние факторы. Так, летом текущего года росли пожертвования в организации, занимающиеся вопросами прав человека. Пожары в Сибири повлияли на увеличение среднего платежа у фондов, которые занимаются вопросами экологии — в июле 2019 года средний размер пожертвования достиг 400 руб. (на 36% больше, чем в июне). К Новому году объем пожертвований возрастает в пользу детей-сирот, людей с инвалидностью и пожилых людей. В прошлом году в этой категории был отмечен самый большой рост количества пожертвований — на 74% по сравнению с ноябрем. Размер среднего пожертвования составил 1312 руб.

Значительно чаще в канун праздников люди жертвовали и организациям, которые занимаются вопросами медицины и здравоохранения (лечение детей, взрослых, паллиативная помощь) — число переводов выросло на 54%. Но размер среднего платежа был незначительно выше, чем в другие месяцы и составил 553 руб. Самый высокий рост среднего платежа в декабре был отмечен у фондов, поддерживающих развитие культуры, образования и науки — на 31%, однако число пожертвований в их пользу упало в этот период на 6%.

Исследователи получили данные во время подготовки нового соцпроекта «Бенчмаркинга фандрайзинговой деятельности НКО» — мониторинга показателей фандрайзинговой деятельности некоммерческих организаций России. По словам аналитика фонда «Нужна помощь» Ксении Бабихиной, данные по пожертвованиям будут обновляться ежемесячно.

В ходе исследования учитывались платежи в пользу более чем 500 благотворительных организаций из категорий: помощь социально-уязвимым группам, медицина и здравоохранение, наука и культура, экология, права человека. Данные о платежах анализировались специалистами «Яндекс.Денег» и передавались фонду «Нужна помощь» исключительно в агрегированном и анонимизированном виде. Учитывались платежи с октября 2018 по октябрь 2019 годов.