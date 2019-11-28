Сервис объявлений «Юла» добавил видеозвонки

Сервис объявлений «Юла» (входит в Mail.ru Group) внедрил возможность видеозвонков в приложение на iOS и Android. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Видеозвонки реализованы на базе технологий соцсети «Одноклассники». Функция внедрена для того, чтобы покупатель мог убедиться в наличии товара и оценить его качество без личной встречи или перехода в другие приложения, уточняют в сервисе. В будущем «Юла» планирует добавить настройку таких звонков, например ограничивать их по времени или полностью отключить функцию.

Ранее «Юла» добавила формат историй для продвижения товаров и услуг от продавцов.

Дмитрий Шестоперов