Сервис объявлений «Юла» добавил видеозвонки

Сервис объявлений «Юла» (входит в Mail.ru Group) внедрил возможность видеозвонков в приложение на iOS и Android. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
Видеозвонки реализованы на базе технологий соцсети «Одноклассники». Функция внедрена для того, чтобы покупатель мог убедиться в наличии товара и оценить его качество без личной встречи или перехода в другие приложения, уточняют в сервисе. В будущем «Юла» планирует добавить настройку таких звонков, например ограничивать их по времени или полностью отключить функцию.
Ранее «Юла» добавила формат историй для продвижения товаров и услуг от продавцов.
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