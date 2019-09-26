«Юла» пустилась в историю

Принадлежащий Mail.ru Group сервис объявлений «Юла» запустил популяризованный ранее Instagram формат «историй». Они станут платным сервисом для продвижения товаров и услуг от продавцов. Классифайды расширяют функционал, чтобы конкурировать с торговлей через социальные сети, отмечают аналитики.

«Юла» внедрила инструмент «историй» для продавцов, через которые те смогут продвигать товары или услуги и набирать подписчиков, рассказал “Ъ” представитель сервиса. Его использование обойдется в 99 руб. ежемесячно без ограничений по количеству. «Истории» увидят подписчики продавцов и пользователи, находящиеся неподалеку от них. Тестирование функции показало, что пользователи активнее подписываются на создателей контента, а конверсия в продажи у таких продавцов на 17% выше, утверждают в компании. Для «Юлы» это новый этап превращения в платформу социальной коммерции, указывает ее представитель: ранее в приложении уже появились чаты и звонки, а также возможность подписки на продавцов.

Mail.ru Group, которой принадлежит сервис, начала раскрывать его финансовые результаты с 2019 года. Выручка «Юлы» во втором квартале выросла в 1,9 раза год к году, до 455 млн руб., по итогам года проект планирует заработать 2 млрд руб. Сервис зарабатывает на комиссии с «безопасных сделок» (до 10% от стоимости товара с продавца), плате за продвижение объявлений и медийной рекламе. Его аудитория превышает 27 млн человек в месяц, говорил представитель сервиса в конце июля.

Последнее публичное исследование b2b- и b2c-продаж товаров и услуг в социальных интернет-каналах в России датируется мартом 2017-го — мартом 2018 года. На сервисы объявлений пришлось 33% этого рынка, оценивали тогда Data Insight и «Яндекс.Касса». В социальную коммерцию в качестве продавцов были вовлечены 22 млн интернет-пользователей. По объему сделок лидировала «ВКонтакте» с 15% рынка, на втором месте был сервис объявлений Avito, на третьем — «Юла». Объем трансакций в c2c-продажах в 2018 году составил 370 млрд руб. против 116 млрд руб. годом ранее, оценивала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Avito пока не внедряла подобный «историям» формат. При этом компания также расширяет функциональность для пользователей, подчеркивает ее представитель, указывая на внедрение использования подменного номера телефона в категориях «Автомобили» или «Недвижимость» и возможности просмотра объявления категорий «Недвижимость», «Вакансии» и «Услуги» на карте. Также запущены возможность поиска объявлений в определенном радиусе и подписки на продавцов.

Изначально люди начинали продавать товары в социальных сетях, когда там еще не было для этого специальных инструментов, отмечает руководитель кластера «Электронная коммерция» РАЭК Иван Кургузов. Теперь «Юла» и Avito будут пытаться привлечь людей «продавать платья и торты» через них, а не через «ВКонтакте», рассуждает эксперт. «"Юла" совершенно правильно идет по пути внедрения рекламных инструментов, но они еще не скоро нащупают способ, чтобы для продавцов реклама у них была выгоднее, чем через социальные сети»,— считает он.

У Mail.ru Group есть экспертиза в социальном сегменте, и компания решила продвинуть ее в классифайды, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Эту функцию можно назвать отличием «Юлы» от основного конкурента Avito, склоняющегося к более традиционной модели, указывает он. Но хотя «ВКонтакте» также экспериментирует с социальной коммерцией, вряд ли речь будет о внутренней конкуренции между площадками холдинга, считает аналитик, скорее, они будут дополнять друг друга.

Дмитрий Шестоперов