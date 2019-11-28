Mars инвестирует в 2020 году около 400 млн рублей в развитие завода под Новосибирском

Компания Mars планирует инвестировать в свой новосибирский завод около 400 млн руб. в 2020 году. «В этом году более 200 млн руб. инвестиций, на следующий год запланировано 400 млн руб. В инвестиционной программе следующего года есть как планы повышения производительности, увеличения производственной мощности, так и вопросы экологической безопасности. Предприятие планирует модернизировать систему водоочистки и стоков»,— сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что у региона есть потенциал «по увеличению доли местных производителей сырья, которые участвуют в обеспечении технологических процессов предприятия».

Сегодня более половины сырья для завода закупается у местных производителей, сообщает пресс-служба областного правительства. Ежегодный объем поставок мясных субпродуктов от местных поставщиков составляет более 3,4 тыс. т. «Ведутся переговоры и организованы поставки тестовых объемов субпродуктов птицы от "Птицефабрики Улыбино". Это позволит уже в следующем году увеличить объем сырья от местных производителей на 34% — до 4,6 тыс. т в год»,— говорится в сообщении.

По данным правительства Новосибирской области, в 2018 году Mars произвел 95 тыс. т кормов: 50 тыс. т сухих и 45 тыс. т влажных. В 2019 году, по данным властей, завод завершил второй этап расширения производства. Ранее сообщалось, что инвестиции в него составили 700 млн руб. В результате реализации проекта производство сухих кормов на предприятии увеличится на 25%.

ООО «Марс» производит влажные и сухие корма для домашних животных (ТМ Whiskas, Kitekat, Pedigree, Perfect fit, Chappi и Nature’s Table). Завод введен в эксплуатацию в 2002 году. По данным компании, сегодня четверть всей продукции для домашних животных, которые компания выпускает в России, производит новосибирский завод. С 1998 года общие инвестиции в фабрику превысили 3 млрд руб.

Оксана Павлова