Врач Каабак возглавит группу трансплантации в Центре здоровья детей

Трансплантолог Михаил Каабак, который был вынужден прекратить работу в Национальном медицинском центре здоровья детей около месяца назад, вновь возглавит группу трансплантации в отделении урологии. Сейчас отделение закрыто на карантин до 2 декабря, новых пациентов не принимают в отделение во избежание заражения инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«В НМИЦ здоровья детей Минздрава России состоялась встреча руководства центра и трансплантолога Михаила Каабака по вопросу трудоустройства, как и было ранее сказано министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. В настоящее время трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

О том, что господин Каабак и его коллега Надежда Бабенко вернутся в Национальный медицинский центр здоровья детей стало известно накануне. Тогда господин Каабак сообщил “Ъ”, что «была достигнута договоренность, что мы продолжим трансплантацию детям по нашим протоколам, однако организационную структуру и контуры возрождаемой трансплантологической службы в НЦЗД определит директор центра в среду».

Напомним, о прекращении работы команды хирурга Михаила Каабака в НЦЗД активно писали СМИ после того, как родители его пациентов составили петицию. Как ранее выяснил “Ъ”, глава НЦЗД в сентябре сообщил господину Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко, что их не будут оформлять на полную ставку в учреждении из-за претензий к применяемому ими для иммуносупрессии препарату (используется для профилактики отторжения трансплантата) — алемтузумабу: его нет в протоколах Минздрава, относящихся к пересадкам органов, однако закон «Об основах охраны здоровья граждан» регламентирует использование препаратов, которые используются по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению. Официально прекращение сотрудничества с врачами в центре и Минздраве объяснили целями сохранения постоянного кадрового потенциала и отказом «от внешних совместителей». Михаил Каабак является одним из немногих врачей в России, которые имеют опыт пересадки почек детям с экстремально малым весом (до 10 кг).

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Минздрав просят обеспечить почечную достаточность».