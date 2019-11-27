Минстрой проверяет использование бюджетных средств, выделенных Иркутской области после паводка

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России начало проверку по факту использования средств федерального бюджета в Иркутской области, выделенных на поддержку жителей региона после наводнения лета 2019 года, сообщается на сайте министерства.

В регионе по поручению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева работает группа специалистов. Итоги и предложения по мерам реагирования будут озвучены в срок до 1 февраля 2020 года.

Напомним, летом в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Погибли 26 человек. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб составил около 35 млрд руб.

О нашествии стихии — в материале “Ъ” «Идеальное наводнение».