Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Петербуржец, приблизившись к президенту, сказал главе государства, что хотел бы задать ему вопрос об Украине. «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать»,— сказал господин Путин.

В конце сентября «Левада-центр» опубликовал результаты опроса о том, что беспоит россиян больше всего. Самыми острыми проблемами для опрошенных остаются рост цен и безработицы, коррупция, недоступность медицинского обслуживания и образования, а также обнищание населения.