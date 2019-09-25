«Левада-центр»: больше всего россиян волнуют рост цен, бедность и коррупция

Самыми острыми проблемами российского общества остаются рост цен и безработицы, коррупция, недоступность медицинского обслуживания и образования, а также обнищание населения, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Более половины респондентов (59%) тревожит рост цен, при этом на протяжении последних пяти лет этот показатель был выше: озабоченность проблемой проявляли от 60% до 70% опрошенных.

Напротив, вырос показатель относительно озабоченности населения уровнем коррупции. Если в течение последних пяти лет на вопрос «Какие из проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми?» взяточничество называли в среднем 30% респондентов, то в 2019 году — 41% опрошенных.

Бедность и обнищание большинства населения назвали острой проблемой российского общества 42% опрошенных. 30% опрошенных назвали одной из основных проблем недоступность медицинского обслуживания, а каждый пятый — недоступность образования.

Также среди острых проблем, по мнению опрошенных:

резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов — 29%;

ухудшение состояния окружающей среды — 24%;

кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве — 24%;

рост платности, недоступность образования — 22%;

рост наркомании — 20%;

наплыв приезжих, мигрантов — 18%;

кризис морали, культуры, нравственности — 18%;

засилье, произвол чиновников — 16%;

слабость государственной власти — 15%;

невозможность добиться правды в суде — 13%;

грубость, жестокость работников полиции — 11%.

Опрос проведен 22–28 августа 2019 года по репрезентативной выборке населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.

Сейчас, по оценкам премьер-министра Дмитрия Медведева, в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны). В начале 2019 года в восьми регионах страны был запущен пилотный проект по снижению уровня бедности, в рамках которого планируется создать реестр бедных семей и подготовлены индивидуальные программы.

О том, как правительство планирует бороться с низкими доходами,— в материале «Бедности напишут социальный портрет».