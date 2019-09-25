«Левада-центр»: больше всего россиян волнуют рост цен, бедность и коррупция

Самыми острыми проблемами российского общества остаются рост цен и безработицы, коррупция, недоступность медицинского обслуживания и образования, а также обнищание населения, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».
Более половины респондентов (59%) тревожит рост цен, при этом на протяжении последних пяти лет этот показатель был выше: озабоченность проблемой проявляли от 60% до 70% опрошенных.
Напротив, вырос показатель относительно озабоченности населения уровнем коррупции. Если в течение последних пяти лет на вопрос «Какие из проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми?» взяточничество называли в среднем 30% респондентов, то в 2019 году — 41% опрошенных.
Бедность и обнищание большинства населения назвали острой проблемой российского общества 42% опрошенных. 30% опрошенных назвали одной из основных проблем недоступность медицинского обслуживания, а каждый пятый — недоступность образования.
Также среди острых проблем, по мнению опрошенных:
Опрос проведен 22–28 августа 2019 года по репрезентативной выборке населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.
Сейчас, по оценкам премьер-министра Дмитрия Медведева, в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны). В начале 2019 года в восьми регионах страны был запущен пилотный проект по снижению уровня бедности, в рамках которого планируется создать реестр бедных семей и подготовлены индивидуальные программы.
О том, как правительство планирует бороться с низкими доходами,— в материале «Бедности напишут социальный портрет».
Как вырастут доходы россиян к 2024 году
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