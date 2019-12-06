«Технополис «Москва» прирастает инвесторами

В ноябре особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» была названа одним из лидеров III Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы, под руководством которого реализуется проект, заявили, что инвесторов в ОЭЗ «Технополис «Москва» привлекает как современная инфраструктура, так и налоговые льготы, позволяющие снизить налоговое бремя до 47%.

В текущем году особые экономические зоны технико-внедренческого типа «Технополис «Москва» и «Дубна» стали лидерами III Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ), разделив между собой первое и второе места. Рейтинг формируют Ассоциация развития кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития РФ. При ранжировании учитываются динамика развития ОЭЗ, условия для привлечения российских и иностранных инвесторов и развитие конкуренции среди управляющих компаний ОЭЗ. Третьей в рейтинге текущего года стала ОЭЗ «Санкт-Петербург». В 2019 году в рейтинге приняли участие 16 особых экономических зон из 14 регионов России. «Впервые ОЭЗ промышленного-производственного и портового типа оценивались отдельно от ОЭЗ технико-внедренческого типа, --- заявили в Ассоциации развития кластеров и технопарков России. — Новый подход позволил лучше учесть различия между этими типами территорий».

При этом, отметили организаторы, в группе ОЭЗ технико-внедренческого типа состав тройки лидеров за год не изменился, однако то, что «впервые победу разделили две особые экономические зоны — "Дубна" и "Технополис "Москва"», они расценили как «свидетельство значительного качественного роста столичной ОЭЗ». В ассоциации также отмечают, что эффективность зон-лидеров обусловлена высоким уровнем клиентоориентированности. Например, у каждого потенциального и действующего резидента ОЭЗ есть собственные личные менеджеры, что способствует налаживанию взаимодействия с органами власти, решению проблем с арендой имущества, строительством промышленного объекта на выделенном резиденту земельном участке.

Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко отметил, что «все ОЭЗ, включенные в рейтинг, эффективны»: «ОЭЗ, эффективность которых не подтвердилась, были закрыты». Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, говоря о результатах рейтинга, отметил, что «особые экономические зоны — ключевой драйвер привлечения прямых частных инвестиций в регионы»: «В российских ОЭЗ зарегистрировано более 750 резидентов из 38 стран мира. Объем частных инвестиций резидентов достиг 375 млрд руб., объем выручки резидентов превысил 760 млрд руб. В ОЭЗ создано более 35 тыс. рабочих мест. Свыше 120 иностранных компаний выбрали для реализации своих проектов российские особые экономические зоны». По его мнению, «это свидетельствует о том, что механизм ОЭЗ развивается в правильном направлении с учетом взаимовыгодных интересов государства и бизнеса».

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, комментируя итоги, связал результат ОЭЗ «Технополис «Москва» с тем, что «предпринимателей привлекают как современная инфраструктура, так и налоговые льготы». По его словам, «в настоящее время резидентами ОЭЗ являются 62 компании (включая 4 компании с иностранным участием, всего на территории ОЭЗ локализовано более 140 высокотехнологичных компаний.— “Ъ”), а объем инвестиций накопленным итогом превышает 25 млрд руб.». Отметим, что на конец 2018 года число резидентов составляло 50. Согласно данным департамента, резиденты столичной ОЭЗ выплатили в бюджеты всех уровней налоги на сумму 11,1 млрд руб. Льготы, полученные резидентами, эквивалентны 3,5 млрд руб., за время работы особой зоны создано свыше 6 тыс. рабочих мест.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко заявил, что «об успехе работы ОЭЗ говорят объективные показатели»: «За девять месяцев 2019 года было привлечено порядка 5 млрд руб. инвестиций, нашими резидентами стали 19 компаний, еще 26 находятся в процессе получения статуса». В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отмечали, что выручка компаний—резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» за девять месяцев 2019 года составила 14 млрд руб.

Напомним, столичные власти присвоили название «Технополис «Москва» особой экономической зоне «Зеленоград» в сентябре 2017 года. Общая площадь особой экономической зоны составляет 206,8 га. Всего у ОЭЗ пять площадок: четыре в Зеленограде и одна в столичном районе Печатники. Среди производственной инфраструктуры ОЭЗ — земельные участки гринфилд в административных границах Москвы и готовые производственные площади в непосредственной близости от центра города. За счет федеральных и московских льгот ОЭЗ «Технополис «Москва» предоставляет инвесторам, которые развивают или локализуют производство в Москве, выгодные условия ведения деятельности. Завершив строительство и введя объекты в эксплуатацию, резиденты имеют право выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости. При этом цена льготной аренды земли составляет 2% от кадастровой стоимости земельного участка плюс понижающий коэффициент, который зависит от срока работы (от 0,4 в первый год до 0,7 с четвертого по восьмой год).

Объем налоговых сборов с компаний—резидентов столичной ОЭЗ за первые шесть месяцев 2019 года увеличился на 64% и достиг 2,2 млрд руб., а к октябрю превысил 3,1 млрд руб. (сумма полученных льгот составила 900 млн руб.). При этом для промышленного предприятия при получении статуса резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» снижение общей налоговой нагрузки составляет до 47%. Так, резиденты платят «нулевой» налог на имущество, землю и транспорт в течение десяти лет. А налог на прибыль с учетом федерального налога до 2028 года составит 2%, тогда как при стандартном налогообложении он достигает 20%. С 2028 года он будет повышен до 7%, с 2033 года — до 14,5%.

Также на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, товары и оборудование, ввозимые на территорию ОЭЗ «Технополис «Москва», освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. За первые шесть месяцев 2019 года резиденты ОЭЗ получили свыше 800 млн руб. налоговых льгот, в аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 462 млн руб. «Такой объем налоговых льгот позволил компаниям увеличить инвестиционный капитал,— отмечают в ОЭЗ.— Объем инвестиций в расширение собственных производственных мощностей компаний-резидентов в первом полугодии достиг 4 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатель за первое полугодие 2018 года». «Льготы, которые получают резиденты, позволяют бизнесу больше инвестировать и повышать конкурентоспособность своей продукции, в том числе на зарубежных рынках,— рассказал ранее генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Игорь Ищенко.— Среди резидентов ОЭЗ 80% компаний — представители сектора малого и среднего предпринимательства».

Также на четверть от показателя прошлого года увеличилось количество созданных рабочих мест на базе столичной ОЭЗ, преимущественно в высокотехнологичных отраслях, таких как микроэлектроника, оптика и промышленная автоматизация. С января по сентябрь текущего года создано 540 рабочих мест. Кроме того, в конце 2018 года в ОЭЗ был создан биофармацевтический кластер, объединивший более 20 компаний из отрасли медицинских технологий, оборудования и биофармы.

«Наиболее показательным с точки зрения динамики стал объем экспорта продукции компаний, имеющих статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". За период январь—июнь 2019 к 2018 году увеличился более чем в 20 раз: с 7,3 млн руб. в 2018-м до 154,5 млн руб. в 2019 году»,— заявляют в ОЭЗ. «Особая экономическая зона "Технополис "Москва" — флагман "Индустрии 4.0", это место, где промышленные компании получают максимум поддержки от города: это и налоговые льготы, и инфраструктура, и, главное, экосистема, которая уже сложилась в технополисе. Продукция резидентов и участников ОЭЗ покоряет не только московский и российский, но и зарубежные рынки. С начала года компании экспортировали продукции на 200 млн руб.»,— заявляет руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Мария Иванова