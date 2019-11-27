Число жертв землетрясения в Албании выросло до 30 человек

Около 30 человек погибли и свяше 1,5 тыс. человек пострадали в результате землетрясения в Албании, передает агентство EFE. Спасателям удалось вытащить из-под завалов 45 человек. Поиски пропавших продолжаются, однако надежды найти выживших почти не осталось, отмечает агентство.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Албании Илиру Мете. «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшим в вашей стране землетрясением»,— приводит слова господина Путина посольство России в Албании. Российский президент передал жертвам слова утешения и поддержки, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

Ранее в южной части Балканского полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовали многочисленные подземные толчки магнитудой до 5. В Албании из-за землетрясения пострадали жилые дома и отели, в которых находились люди. Спасатели ищут людей под завалами, точное число людей под обломками неизвестно. Посольство России в Албании сообщило, что информация о пострадавших россиянах или сотрудниках посольства не поступала.