Число жертв землетрясения в Албании возросло до 20 человек

Спасатели обнаружили тело 20-го погибшего в результате землетрясения в Албании, сообщает AP. По данным агентства, число пострадавших составляет более 600 человек.

Ранее в южной части Балканского полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовали многочисленные подземные толчки магнитудой до 5. В Албании из-за землетрясения пострадали жилые дома и отели, в которых находились люди. Сейчас спасатели ищут людей под завалами, точное число людей, которые могли оказаться в ловушке, неизвестно.

Посольство России в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники посольства также не пострадали.