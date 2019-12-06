Инновации на экспорт

Москва остается одним из крупнейших производственных центров в России, более того, компании, работающие в городе, все активнее поставляют собственную продукцию на экспорт. Этому способствует то, что производители наукоемких и инновационных товаров имеют особые преимущества, позволяющие повысить конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. «Ъ-Review» поговорил с представителями четырех технологических компаний, успешно работающих в городе.

Трансформация в энергетике

Цифровизация является ключевым трендом современной электроэнергетики, так как позволяет провести широкую автоматизацию материалоемких (material-based) предприятий. Основным игроком в этой области в России является компания «Профотек» — производитель оптических электронных трансформаторов тока и напряжения.

«Профотек» был основан в декабре 2010 года. Группа ученых фрязинского Института радиоэлектроники разработала технологию проведения высокоточных измерений на объектах с напряжением от 110 до 750 кВ с дальнейшим формированием данных в цифровом формате. Этот проект привлек внимание «Роснано»: совместно с другими партнерами в «Профотек» было инвестировано около 1 млрд руб. Изначально производство находилось во Фрязино, но в 2018 году компания стала резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва», куда были перенесены лаборатории компании.

Сегодня портфель заказов составляет более 500 млн руб., компания успешно продвигает продукцию на международные рынки. Среди партнеров предприятия — крупные игроки на рынке энергетики, такие как Hydro Quebec (Канада), KEMA (Нидерланды), EFACEC (Португалия), Electrosoul Brazile (Бразилия), EDF (Франция), Terna (Италия).

Главным способом продвижения собственной продукции на зарубежных рынках в «Профотеке» считают участие в международных выставках и научных конференциях. В связи с узкой спецификой компании одна из основных задач — формирование спроса путем заявления о себе. В компании отмечают частое использование агрессивных тактик маркетинга: еще малоизвестный продукт обязательно нужно презентовать на выставках, даже когда у компаний-конкурентов есть схожий продукт — такие стенды провоцируют конкурентов также рассказывать о своем аналоге, тем самым расширяя рынок и спрос на продукцию в целом.

«Знакомство с первым стратегическим партнером швейцарской компанией Condis (ex Maxwell) состоялось в рамках выставки CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques, ведущая всемирная ассоциация электроэнергетики в мире.— “Ъ”) в Париже. Кооперация оказалась плодотворной: использование швейцарских емкостных делителей в составе комплексного решения повысило его качество и точность. Впервые совместный проект реализовали в Европе на подстанции Groupe E. Соглашение о сотрудничестве с Condis положило начало глобальной экспансии. В 2018 году было подписано соглашение с португальской корпорацией EFACEC, в 2019-м — с Nano Imports General Trading (ОАЭ). Недавно был подписан меморандум о продвижении продукции "Профотек" в Корее»,— пояснили в компании.

Еще одним важным фактором успеха является креативная команда, которая любые задачи и события конвертирует в возможности для продвижения, полагают в компании. «Например, при прохождении сертификационных испытаний в лаборатории КЕМА (Голландия) мы не только подтвердили метрологические характеристики трансформаторов, но и заключили контракт на оснащение лаборатории нашими эталонами»,— рассказали в «Профотеке». Сейчас зарубежные поставки уже обеспечивают 24% выручки.

Большое количество зарубежных партнеров «Профотека», появление новых экспортных проектов не только в Европе, но и в других странах показывает, что продукция компании — российские инновационные технологии — обладает спросом, а используемые «Профотеком» инструменты продвижения своих товаров на зарубежные рынки эффективны. Все это позволяет компании составить конкуренцию не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Оборудование с интерактивными возможностями

В лабораториях компании «Некс-Т» разрабатывают интерактивное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху Фото: Предоставлено «Некс-Т»

Еще одним разработчиком наукоемкой продукции в столичной ОЭЗ является компания «Некс-Т» (торговая марка NexTouch) — российский производитель электронного интерактивного оборудования, программного и аппаратного обеспечения, а также решений для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 30 типов устройств, ежемесячно производится до 1,5 тыс. единиц оборудования.

В 2017 году компания стала резидентом столичной ОЭЗ, на территории которой работают две производственные площадки, оснащенные оборудованием последнего поколения, а также чистые помещения и R&D-центр для производства высокоточного оборудования и интерактивных систем. Как отмечают в компании, статус резидента ОЭЗ значительно продвинул международную деятельность компании, во многом за счет особых торговых преференций.

Особое внимание в «Некс-Т» уделяют совместному проекту с южнокорейскими партнерами — компанией Dot Incorporation, специализирующейся на разработке смарт-устройств для пользователей с ослабленным зрением. «В 2018 году компания NexTouch приняла участие в выставке Rehacare International (международная выставка, посвященная технологическим новинкам в сфере медицинской реабилитации) в Германии, где заключила договор о трансфере технологий с южнокорейской компанией. Благодаря соглашению к 2020 году в России будет полностью локализовано инновационное производство смарт-устройств для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта уже запущено изготовление двух продуктов: наручных часов для слабовидящих NextWatch и электронных книг NextBook со встроенным динамическим шрифтом Брайля. В том числе будет локализовано производство всех комплектующих, что в будущем позволит адаптировать любые цифровые устройства для пользователей с ограниченными возможностями»,— пояснили “Ъ” в компании «Некс-Т».

У продукции «Некс-Т» не так много аналогов в мире — это обеспечивает производству высокий экспортный потенциал. Сейчас «Некс-Т» также ведет переговоры с компаниями из стран Персидского залива, Индии и странами ЕС о поставках интерактивных комплексов для образования, медицины и специализированных устройств для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Микроэлектроника на экспорт

Еще одним крупным московским экспортером является компания «Микрон» — ведущий производитель микроэлектроники в России. Ежегодно завод выпускает более 4 млрд микросхем, которые используются во многих отраслях. Компания считается одним из основных поставщиков российской электроники.

С 2006 года «Микрон» производит билеты для Московского метрополитена, позднее начался выпуск и смарт-карт «Тройка». Также микросхемы компании используются в новых загранпаспортах, «Микрон» разработал и банковский чип, используемый в системе платежных карт «Мир».

В сентябре 2015 года компания стала резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва» (тогда это еще была ОЭЗ «Зеленоград»). В компании отмечают, что статус резидента позволяет добиться сокращения расходов при активном сотрудничестве с зарубежными партнерами, так как в рамках ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. Сэкономленные ресурсы компания вкладывает в научные исследования и запуск новых разработок, что только увеличивает конкурентоспособность на внешних рынках.

Сегодня «Микрон» — предприятие, на котором работают свыше 1,5 тыс. человек, более 500 из них были удостоены государственных наград. Завод поставляет свою продукцию более чем 400 российским заказчикам. При этом предприятие активно развивает присутствие на зарубежных рынках: в компанию также входят торговые представительства в Китае и на Тайване, построен сборочный завод в Шэньчжэне.

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Первым опытом международного сотрудничества с иностранными компаниями стала поставка чипов для калькуляторов и электронных часов в 1990 году: завод «Микрон» производил продукцию для южнокорейского гиганта Samsung. В прошлом же году экспорт составил 20% выручки компании. «Мы работаем с десятками компаний различной специализации. Основные заказчики — это компании из стран Юго-Восточной Азии, основные экспортные позиции сегодня — микросхемы памяти, управления питанием, RFID. Идет постоянный поиск новых ниш и развитие продуктовой линейки: в прошлом году "Микрон" начал производить микросхемы для растущего рынка автоэлектроники»,— сообщил директор по экспорту компании Артур Шипигузов.

Ключевым фактором успешного выхода на зарубежные рынки в «Микроне» считают прохождение международной сертификации. «Мы первыми в отрасли получили сертификат экологического менеджмента, а сегодня имеем весь необходимый набор сертификатов, которые подтверждают соответствие производства мировым стандартам качества. Среди них также есть сертификаты в области управления качеством, охраны окружающей среды и энергосбережения — непрерывный процесс совершенствования и развития является обязательным условием работы на внешних рынках, особенно в сфере высоких технологий»,— пояснил господин Шипигузов.

Другой важный фактор — скорость. Жесткая конкурентная среда требует быстрой реакции и гибкости: ты должен всегда обгонять не только конкурентов, но и самого себя — думать на опережение и иметь бизнес-процессы, соответствующие требованиям высококонкурентного рынка.

При этом рынок микроэлектроники остается одним из наиболее конкурентных: все страны дают преференции собственным поставщикам — даже с уникальными преимуществами пробиться на внешний рынок в разы сложнее, чем закрепиться на внутреннем. «Ценовая конкуренция не самый эффективный способ, так как не работает без государственных программ. Мировая практика показывает, что национальные производители везде имеют значительную поддержку, включая демпинговый ресурс, длинные «дешевые» деньги, освобождение от налогов и другие инструменты, которые способствуют усилению присутствия на глобальных рынках»,— заключил Артур Шипигузов.

Нанотехнологии без пошлин

На производстве компании «Нанотехнологический центр композитов», расположенном в Печатниках, выпускают детали из композитных материалов Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Активно в Москве развиваются и компании, работающие в области нанотехнологий. Один из примеров — Нанотехнологический центр композитов (НЦК), ведущий производитель композиционных материалов в России. Компания была основана в 2011 году, суммарные инвестиции в производство, учитывая закупку оборудования и проведения строительно-монтажных работ, превысили 1,5 млрд руб. Продукция НЦК используется в строительстве, производстве автомобилей, спецтехники, беспилотных летательных аппаратов.

«Способность решить сложную задачу в области композитных материалов в условиях дефицита времени и ограниченного бюджета — ключевое конкурентное преимущество, которое делает нашу компанию заметной как на российском, так и на международном рынке. Именно эти качества позволили нам реализовать наш первый значимый проект с европейскими партнерами: доработать конструкцию и технологию, наладить серийный выпуск модульных, полностью композитных кузовов автобусов, не имеющих мировых аналогов. Полученный опыт международного взаимодействия лег в основу дальнейшего развития экспортного направления продаж»,— прокомментировал “Ъ” генеральный директор НЦК Алексей Раннев.

Первый опыт международного сотрудничества компании — производство стеклопластиковых кузовов автобусов для венгерской компании Evopro в 2014 году. Венгерской компании был нужен кузов из композитного материала для производства электробусов — стеклопластик позволяет значительно сократить расходы топлива и повысить дальность хода. В 2016 году эта разработка компании удостоилась престижной международной премии за инновации в городском транспорте JEC Innovation Awards 2016.

Однако настоящий экспортный рывок, как рассказали в компании, пришелся на этот год. Сегодня основной экспортный продукт НЦК — это система внешнего армирования (СВА) CarbonWrap (торговая марка компании DowAksa). Ее поставляют в Турцию, Индию, страны СНГ, также ожидаются поставки и в Европу. Значительные объемы продукции CarbonWrap используются для восстановления и ремонта железобетонных конструкций, усиления мостов, зданий и других сооружений. Так, в июле текущего года в Белоруссии с использованием системы внешнего армирования, произведенной НЦК, были отремонтированы крупнейшие путепроводы «Барановичи-Полесские» и «Западный обход».

«На рынки стран СНГ продукция для СВА успешно продвигается нашими региональными представителями и дилерами. На сегодня это одна из самых удобных и при грамотном проектировании наименее затратных технологий для ремонта и восстановления разрушенных железобетонных конструкций. Гибкая ценовая политика и постоянное наличие продукции на складах позволяют нам вытеснять западные компании, в том числе на рынках стран СНГ»,— пояснил руководитель отдела продаж НЦК Евгений Рафаилов. Также сейчас компания ведет переговоры о поставках газовых футляров на рынок Туркменистана — одного из лидеров по объемам добычи газа.

В сентябре текущего года начались поставки продукции НЦК в Перу. В числе поставляемой продукции — стеклопластиковый профиль и углеродная фибра. Стеклопластиковый профиль планируют применять в конструкции разнообразных ограждений, фибра же будет использована как добавка для улучшения свойств бетона. В ближайшие два года руководство компании рассчитывает достигнуть выручки в 1 млрд руб.

Важным условием конкурентоспособности на внешних рынках в компании считают возможность пользоваться режимом свободной таможенной зоны в рамках преференций ОЭЗ, резидентом которой является НЦК. Это позволяет ввозить сырье без уплаты пошлин при условии дальнейшего экспорта продукции. «Раньше при ввозе сырья мы платили пошлины и НДС, потом перерабатывали, вывозили за рубеж и вновь платили пошлины и НДС, сейчас с того, что перерабатываем и затем экспортируем, мы не платим пошлин и налогов, что позволяет нам конкурировать на мировом рынке. До этого могли только в ноль продавать, а теперь эта экономия — наш заработок»,— отметил Алексей Раннев.

Владислав Авдеев