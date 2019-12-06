Что экспортируют московские компании

Несмотря на превалирование сферы услуг над сферой промышленности, Москва является одним из крупнейших промышленно-производственных центров России и входит в пятерку мировых столиц по темпам роста промсектора: в городе работают около 650 крупных и средних предприятий. При этом рост объема экспортной продукции свидетельствует об увеличении спроса на зарубежных рынках.

По данным за три квартала 2019 года объем промышленного экспорта Москвы составил $13,9 млрд — это почти на треть больше, чем по результатам за аналогичный период прошлого года ($10,7 млрд, тогда прирост составил 29%). При этом Москва входит в список лидеров—экспортеров промышленной продукции среди регионов России: доля столицы составляет 21,02% промышленного экспорта РФ.

Большая часть промышленного экспорта Москвы приходится на металлургию: за три квартала текущего года экспорт этого сектора составил $6,26 млрд, то есть 44,96% от всего промышленного экспорта. Вторую позицию занимает машиностроение — 35,25% ($4,9 млрд). В то же время экспорт химической промышленности составляет 11,29% ($1,57 млрд), фармацевтической — 3,38% ($472,88 млн), легкой и лесной — соответственно 2,94% и 2,23% ($405,96 млн и $305,68 млн).

Стоит отметить, что по сравнению с первыми тремя кварталами 2018 года за этот же период текущего года наблюдается рост экспорта промышленной продукции во всех отраслях московского промышленного производства. Так, в металлургии он составил 50,12%, машиностроении — 21,23%, химической промышленности — 6,8%, фармацевтике — 6,84%, легкой промышленности — 10,39%. Среди товарных позиций лидерами являются платина ($3,76 млрд), механическое оборудование и компьютеры ($2,08 млрд) и автотехника ($754 млн).

Главными зарубежными покупателями являются компании из Великобритании (15% от объема экспорта, $2,16 млрд), второе место занимает Белоруссия, которая ранее лидировала (11% и $1,58 млрд). На третьем месте Казахстан: экспорт по этому направлению составил $1,47 млрд (доля — 11%.). Далее в списке основных торговых партнеров следуют США и Китай, экспорт в эти страны составил $1,2 млрд (9%) и $802 млн (6%) соответственно.

Владислав Авдеев