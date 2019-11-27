Предложение на рынке труда превзошло спрос

Росстат зафиксировал рекордное число свободных вакансий в стране. В первом полугодии 2019 года работодатели нуждались более чем в 1 млн сотрудников. При этом в июне было свободно свыше 1,7 млн вакансий. Это максимальное число за последние три года. Больше всего рабочих мест доступно в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

То, что с каждым годом количество вакансий увеличивается, отмечает и сервис HeadHunter, сообщила “Ъ FM” руководитель службы исследования портала Мария Игнатова: «Если в 2016 году было порядка 350 тыс. вакансий, в 2017 цифра приблизилась к 450 тыс., по итогам 2018 года было почти 560 тыс. вакансий, то есть мы наблюдаем стабильный рост спроса. С чем это связано? У нас появляются новые профессии, которые принято называть “профессиями будущего”, плюс, российские компании продолжают развивать свои вертикали или уходят в новые вертикали, и там тоже нужен персонал.

Сейчас на рынок выходит малое количество новых людей — это молодые специалисты, которые родились в начале 90-х, и их как раз наименьшее количество.

Достаточно много возрастных кадров. По итогам неполных 11 месяцев 2019 года, сейчас вакансий чуть больше 600 тыс., то есть опять же больше, чем в прошлом году. Рабочий персонал, все, что связано с инженерами разных направлений, медицина, фармацевтика, консалтинг, IT-специалисты — это те направления, которые сейчас дефицитны и, скорее всего, будут дефицитны и в будущем. Напротив, довольно большой выбор у работодателей среди кандидатов гуманитарных направлений: экономика, менеджмент, маркетинг. Но опять среди тех же юристов, например, которые вроде бы не считаются очень дефицитными, есть такие позиции, как юрист-международник, который как раз является очень дефицитным, и найти специалиста со знанием языка и международного права компании достаточно сложно».

Похожую динамику отмечает и портал Superjob.ru. Президент сервиса Алексей Захаров считает, что рост количества вакансий — это хороший знак, который свидетельствует об относительно здоровой экономике: «Динамика зависит от отрасли, если мы возьмем отрасль информационных технологий, то там большая проблема найти качественных программистов. При этом почти такая же большая проблема в сфере такси, потому что агрегаторы такси развиваются бешеными темпами. Снижается и будет снижаться спрос на обычных бухгалтеров, которые в большинстве своем занимаются не бухгалтерией, а делопроизводством. Компании постепенно переходят на электронный документооборот, поэтому наш прогноз, что в ближайшие десять лет спрос на обычных бухгалтеров сократится в десять раз».

По информации Минтруда, в сентябре зафиксирован самый низкий уровень безработицы в истории.

Александр Рассохин