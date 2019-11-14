Учиться, учиться и еще раз переучиваться

Консалтинговая компания BCG и международный альянс рекрутинговых онлайн-платформ The Network опубликовали результаты исследования, посвященного готовности трудоспособного населения и действующих работников в разных странах мира к повышению собственной квалификации или переобучению. Выяснилось, что большинство опрошенных хорошо осознают необходимость меняться в соответствии с новыми трендами и технологиями: 65% людей ежегодно выделяют значительное время и ресурсы на повышение своей квалификации, а 67% говорят, что в принципе готовы обучиться новой профессии.

Авторы исследования провели опрос 366 тыс. респондентов из 197 стран мира, в том числе 24 тыс. из России, чтобы оценить, насколько они осознают изменения, которые происходят на современном рынке труда, и насколько они сами готовы следовать этим новым трендам, осваивая новые навыки или даже абсолютно новые профессии. Респонденты также рассказали, какие форматы обучения они предпочитают и какие навыки, по их мнению, будут играть наиболее важную роль в будущем.

Согласно данным отчета, люди готовы осваивать новые навыки на работе, самостоятельно или при помощи онлайн-курсов и мобильных приложений, предпочитая их более традиционным методам обучения, например государственным программам или обучающим конференциям. Наиболее важными для успеха в будущем, по мнению большинства респондентов, в том числе из Германии, Канады, США, Великобритании, являются коммуникативные и аналитические навыки, за которыми следуют лидерские качества и умение решать сложные задачи. Франция, отдавая первенство такому навыку, как адаптивность, располагает на втором и третьем местах все те же коммуникативные и лидерские навыки. Говоря о России, старший партнер и председатель «BCG Россия» Владислав Бутенко отметил, что «участники опроса из России в первую очередь ценят умение анализировать данные и решать сложные задачи. Умение вести за собой, быть лидером — на третьем месте, а умение выстраивать коммуникацию — на четвертом».

В среднем 61% всех опрошенных BCG и The Network полагают, что их текущая работа изменится под влиянием таких трендов, как автоматизация, роботизация, распространение технологий искусственного интеллекта, а также дальнейшее развитие глобальной торговли и аутсорсинга.

Сильнее других влияние этих трендов испытывают на себе респонденты из Японии и некоторых стран Африки и Средиземноморья, тогда как жители Великобритании, КНР, России и отдельных стран Центральной Америки ощущают их в значительно меньшей степени.

38% россиян считают, что влияние глобализации будет сильным или очень сильным, и 47% — что технологии сильно повлияют на их текущую работу. В среднем по миру эти цифры составляют 45% и 49% соответственно. 65% опрошенных говорят, что они ежегодно целенаправленно занимаются собственным профессиональным развитием и осваивают новые навыки, необходимые для поддержания должного уровня квалификации. При этом количество времени, выделяемого на обучение, существенно различается в зависимости от региона проживания респондента. Так, в России этот показатель еще выше — 68% в среднем, в том числе максимальные значения у НИОКР (80%), ИТ (80%) и специалистов в области цифровизации, аналитики и автоматизации (77%).

Помимо развития навыков в рамках текущей профессии многие респонденты заявили, что готовы также рассмотреть возможность полностью сменить род своей деятельности. По результатам опроса, 67% готовы осваивать новые профессии вне зависимости от внешних факторов, 29% — если столкнутся с серьезными трудностями при поиске новой работы. В принципе отказались рассмотреть возможность переобучения для повышения шансов на трудоустройство лишь 3% опрошенных. Как и в случае с повышением квалификации, готовность осваивать новые профессии различается между регионами. Больше всего открыты для этого респонденты из стран Латинской Америки, таких как Колумбия и Мексика, тогда как жители Центральной и Восточной Европы (включая Польшу, Германию и Россию) оказались среди тех, кто скорее не готов полностью менять род своей деятельности.

Доля россиян, готовых к переобучению, оказалась ниже, чем в среднем по миру: только 56% (в среднем) опрошенных россиян выразили готовность переобучаться. Активнее всех — представители профессий в области продаж (65%), административных (65%) и на производстве (63%); наименее заинтересованы в переобучении юристы (46%), представители ИТ (45%), медиа и СМИ (44%). При этом россиян отличает большая самостоятельность: они чаще всего выбирают самообучение (76% против 63% в мире), обучение на работе (65% против 61%) и онлайн-курсы (44% против 30%). Наименее популярны у них традиционные образовательные учреждения (27% против 34%), мобильные приложения (19% против 24%) и правительственные программы (4% против 7% в мире).

«Основной причиной того, что российские работники не прибегают к повышению квалификации, является нехватка денег и нехватка времени. На российском рынке труда все еще широко распространено мнение, что именно работодатель должен полностью или частично оплачивать профессиональное обучение. Внушает оптимизм тот факт, что, согласно нашему опросу, из тех, кто ни разу не прибегал к повышению квалификации, абсолютное большинство хотели бы в будущем прокачать свои навыки или получить новые. Умение быстро находить и усваивать новую информацию само превращается в ценный навык. Отказывающийся от образования специалист достаточно быстро сталкивается со снижением своей конкурентоспособности на рынке труда»,— отмечает Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter.

Евгений Хвостик