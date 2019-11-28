Арендаторы положили глаз на «Око»

Девелопер Capital Group Павла Те ожидает сразу две крупные сделки в башнях «Око» в «Москва-Сити». Модульбанк Артема Аветисяна может приобрести до 9 тыс. кв. м во второй фазе комплекса, а затем съехаться с банком «Восточный». В первую башню «Око» готовится переехать фармацевтическая компания Novartis, она договаривается об аренде 7 тыс. кв. м. На фоне снижения вакантности в «Москва-Сити» «Око» — один из немногих вариантов для желающих переехать в деловой центр.

Офисные площади во второй фазе башни «Око» в «Москва-Сити» может приобрести Модульбанк Артема Аветисяна, сообщили “Ъ” четыре источника на рынке недвижимости. По их словам, банк ведет с Capital Group переговоры о покупке от 6 тыс. до 9 тыс. кв. м. Двое из них говорят, что компания представляет интересы банка «Восточный», акционером в котором также выступает господин Аветисян.

9 тысяч квадратных метров офисной недвижимости в башне «Око» в «Москва-Сити» может приобрести Модульбанк

Сейчас Модульбанк занимает 2 тыс. кв. м в бизнес-центре «Савеловский Сити», а «Восточный» владеет офисом на Суворовской площади у метро «Достоевская» в центре Москвы. Собеседники “Ъ” предполагают, что банки могут съехаться в «Око». Аналитик Accent Capital Евгений Боровков оценивает стоимость 9 тыс. кв. м вместе с местами для парковки автомобилей в 2,3–2,6 млрд руб. без НДС. Вторая фаза башни «Око» состоит из двух блоков площадью 6,4 тыс. и 20,4 тыс. кв. м. Из презентации объекта (есть у “Ъ”) следует, что 12–14-й этажи занимает Росбанк, а 11-й этаж площадью 7 тыс. кв. м находится «под LOI», то есть письмом о намерениях. В Capital Group не комментируют сделки, в Модульбанке не ответили на запрос, в «Восточном» свой интерес к проекту отрицают.

Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский считает вторую башню «Око» неудачной для «Москва-Сити». По его словам, эта часть бизнес-центра относится, скорее, к классу В+, поскольку там всего 19 этажей, включая пять подземных, что значительно влияет на видовые характеристики помещений. К тому же вторая башня «Око» расположена над крупнейшим в «Москва-Сити» паркингом, добавляет господин Казанский. Въехать в «Око» в ближайшее время может не только Модульбанк. По словам источников “Ъ”, около 7 тыс. кв. м в первой башне собирается арендовать швейцарская фармацевтическая компания Novartis. Сейчас она снимает офисы в бизнес-центре «Алкон» на Ленинградском проспекте. В Novartis подтвердили, что находятся в переговорах, но до подписания договора считают преждевременным комментировать сделку.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков оценивает запрашиваемые ставки аренды в «Алконе» в 25–30,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов (7,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год). В «Око» ставки достигают 35 тыс. руб. за 1 кв. м в год, а операционные расходы — 7 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитал он. Господин Казанский предполагает, что Novartis могла договориться о скидке на аренду, поскольку в первой фазе башни «Око» свободно 35–50% площадей. Константин Лосюков связывает возможный переезд Novartis с попыткой снизить издержки на содержание офисных площадей, часть из которых освободилась после продажи одного из подразделений компании. По всей видимости, получить какой-то дисконт на ставку аренды в «Алконе» не удалось, отмечает он.

В Knight Frank отмечают, что, несмотря на крупный объем площадей, которые планирует занять Novartis, существенного влияния на баланс офисного рынка в «Москва-Сити» это не произведет. Крупнейшей сделкой там в 2019 году стала аренда Росбанком более 15 тыс. кв. м также во второй фазе башни «Око». По словам Николая Казанского, учитывая низкую долю свободных площадей в «Москва-Сити», «Око» — один из немногих вариантов для компаний, желающих переехать в этот район. По данным JLL, общая доля вакантных площадей в «Москва-Сити» сейчас находится на уровне 9,8%, а до конца 2019 года показатель может снизиться до 7% за счет текущих сделок.

Елизавета Макарова, Виталий Солдатских