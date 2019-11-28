В режиме спецоперации

Петербургские депутаты вчера, 27 ноября, утвердили двух новых вице-губернаторов: Ирину Потехину и Валерия Пикалева. Впервые это происходило в отсутствие губернатора. Как заявил депутат Борис Вишневский, это неуважение к парламенту. Назначение состоялось всего через два дня после объявления об уходе Любови Совершаевой, на смену которой пришли два новых назначенца. Пообщаться с депутатами кандидаты смогли лишь в течение 45 минут перед заседанием.

Заседание ЗакСа потребовало перерыва в самом начале: нужно было время на внесение в повестку вопроса о согласовании кандидатов на должности вице-губернаторов. За 45 минут до начала мероприятия Ирина Потехина и Валерий Пикалев провели консультации с парламентскими фракциями (представители «Единой России» в консультациях не приняли участия). Не все депутаты остались этим довольны, так как чиновники оказались не готовы к вопросам: «не вошли пока в курс дела». Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский считает, что слушания в ЗакСе можно было перенести хотя бы на неделю, солидарность с ним высказали коллеги Максим Резник и Надежда Тихонова. «Никогда такого не было, чтобы документы о кандидатах выдавались депутатам за час до заседания, а время для общения выделяют всего 45 минут — за общим столом, для всех (фракций.— “Ъ”)»,— сказал господин Вишневский. Он назвал работу в таком режиме, да еще и в отсутствие губернатора, неуважением к парламенту. В это время господин Беглов находился на гражданской панихиде по Людмиле Вербицкой, президенту СПбГУ.

38 голосами «за» (против — 5) главой городской администрации стал Валерий Пикалев. В его ведении будут комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности и комитет по информатизации и связи. Как он отметил, пока изменений в их работе не будет, так как, по его мнению, комитеты показывают положительную динамику в работе. Ранее господин Пикалев был вице-губернатором Ленобласти — отвечал за безопасность. Перед этим он работал в Новгородской области на посту зампреда правительства региона по ЖКХ, ТЭК и строительству. До того он был начальником Управления «В» Службы безопасности президента РФ ФСО России и отвечал за охрану резиденции гаранта Конституции на Валдае.

Оппозиция из зала задала Валерию Пикалеву несколько вопросов — в частности, глава фракции КПРФ Ольга Ходунова хотела узнать мнение кандидата о разгонах мирных акций протеста. Тот ответил сухо: «Все должно быть в рамках закона».

Депутат Максим Резник, выйдя к трибуне, отметил, что в правительствах России и регионов наблюдается засилье силовиков. «Мы согласуем кандидатов в режиме военной операции, пока спичка горит. Мы знаем, что Валерий Иванович — силовик, что для многих уже является поводом проголосовать за него. Сколько раз уже власть втюхивала доверчивому народу в упаковке с надписью "Штирлиц" (образ честного силовика) всяких котов в мешке, из которых потом вылезали Швондеры, опричники и держиморды»,— заявил парламентарий. Во время его выступления микрофон сильно гудел и периодически самопроизвольно отключался.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров во время брифинга для прессы, охарактеризовал господина Пикалева как человека с большим жизненным и профессиональным опытом. Того же мнения он придерживается и в отношении Ирины Потехиной. «Я убежден, что это усиление команды Беглова»,— заявил он.

Кандидатура госпожи Потехиной оказалась чуть более популярной у депутатов. За ее назначение проголосовали 39 человек (против — 2). В правительстве она будет курировать вопросы молодежной политики и взаимодействия со СМИ. Ранее Ирина Потехина трудилась на посту замминистра просвещения России, а с 2001 по 2003 годы занимала пост вице-губернатора Петербурга (во время губернаторства Владимира Яковлева, которого в 2003 году в статусе врио сменил Александр Беглов.— “Ъ”). С 2005 по 2012 года госпожа Потехина занимала пост исполнительного вице-президента АФК «Система». С 2012 по 2017 она работала с нынешним губернатором в полпредстве президента в ЦФО.

Максим Резник в парламенте задал ей вопрос, знает ли она о травле в определенных СМИ его коллеги Бориса Вишневского и что собирается с этим делать. Ирина Потехина сказала, что пока не углублялась в вопрос, но уже затронула эту тему в разговоре с самим главой фракции «Яблоко» и пообещала во всем разобраться.

Сам господин Вишневский заявил, что госпожа Потехина является большим профессионалом. «Она была вице-губернатором, когда была совсем другая ситуация со свободой слова, когда можно было критиковать администрацию в городских СМИ, когда оппонентам не затыкали рот и когда не бросали против них "пригожинские помойки". Я надеюсь, что ей удастся хотя бы частично эти времена вернуть»,— заявил депутат.

Олег Дилимбетов