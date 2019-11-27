Подразделение RBS запустило онлайн-банк Bo

В среду британский банк NatWest (часть The Royal Bank of Scotland Group) запустил собственный онлайн-банк Bo. Создание RBS собственного онлайн-банка стало ответом на продолжающееся распространение финансовых онлайн-сервисов, с которыми приходится конкурировать традиционным банкам. Сегодня у пользователей появилась возможность скачать приложение банка в App Store и Google Play, а через несколько дней они смогут получить банковскую карту Bo.

«Так как мы часть NatWest, люди могут положиться на Bo, чтобы хранить свои деньги в безопасности. Но как цифровой банк, полностью основанный на отдельной облачной технологии, Bo также может использовать новые технологии и быстро развиваться в соответствии с потребностями и ожиданиями наших клиентов»,— заявил в связи с созданием банка его генеральный директор Марк Бейли.

В последнее время у традиционных банков появляется все больше конкурентов — финтех-стартапы наращивают число клиентов и привлекают инвестиции. В Великобритании эта сфера также развивается весьма активно: в этом году стоимость онлайн-банка Monzo достигла $2,5 млрд, другой финтех-компании, Revolut,— $1,7 млрд, а сервиса переводов TransferWise — $3,5 млрд.

Яна Рождественская