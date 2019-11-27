Facebook приобрела разработчика одной из самых популярных VR-игр Beat Saber

Американская корпорация Facebook объявила в своем блоге о покупке компании Beat Games, разработчика игры для виртуальной реальности Beat Saber. О сумме сделки не сообщается.

Предполагается, что Beat Games продолжит работать независимо, но станет частью Oculus Studios, игрового VR-подразделения Facebook. В своем блоге директор по контенту Oculus Майк Верду сказал, что игра будет доступна на всех платформах и студия не будет отдавать предпочтение гарнитурам Oculus для обновлений или нового контента, включая музыкальные пакеты.

В Oculus считают, что покупка Beat Games предоставит компании больше ресурсов для разработки. Игра Beat Saber уже начала расширять свой небольшой каталог оригинальных песен новыми музыкальными пакетами, включая песни от Imagine Dragons и Panic! At the Disco. В декабре для игры выйдет новый 360-градусный игровой режим.

Beat Saber представляет собой игру, в которой надо световыми мечами сбивать кубы. В настоящее время доступна на всех основных VR-платформах, включая Oculus Rift и Quest. Игра продалась тиражом свыше 1 млн копий, что для VR-игры является большим успехом. В Oculus заявили, что не исключают приобретения других студий.

Евгений Федуненко