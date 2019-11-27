Игорь Шувалов и Рустам Минниханов подтвердили намерение спасти «Аммоний» от банкротства

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на встрече в Казани подтвердили «заинтересованность всех сторон» в «недопущении банкротства» АО «Аммоний», сообщила пресс-служба главы республики.

В пресс-релизе отмечается, что визит господина Шувалова в Казань связан с введением процедуры наблюдения на АО «Аммоний», решение о которой принял Арбитражный суд Татарстана накануне по инициативе ВЭБ.

Наблюдение на предприятии было введено на семь месяцев. В пресс-службе главы республики утверждают, что процедура была «согласована всеми сторонами процесса», ее целью является «восстановление платежеспособности предприятия в переходный период».

В сообщении отмечается, что руководство ВЭБ.РФ и Республики Татарстан «продолжают работу по привлечению профильного отраслевого инвестора». На встрече господа Шувалов и Минниханов обсудили планы строительства второй очереди предприятия и другие проекты «по развитию производства».

Ранее сообщалось, что структура Романа Троценко КАО «Азот» (входит в СДС «Азот») покупает у ВЭБа за $900 млн права требования по кредиту на сумму $1,8 млрд, выданному корпорацией заводу.

Акционерами «Аммония» являются ВЭБ (22,8%), ООО «Татаммоний» (46,4%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"