Вербовщика нашли в соцсетях

Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило обвинение гражданину Таджикистана в совершении нескольких преступлений, в том числе в содействии террористической деятельности. По версии следствия, обвиняемый был активным сторонником запрещенного в России террористического «Исламского государства» (ИГ) и длительное время пытался склонить своих знакомых к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов. Кроме того, задержанному инкриминируют бандитизм, похищение людей и сбыт оружия.

О том, что в Иркутске арестован 26-летний гражданин Таджикистана, подозреваемый в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщило СУ СКР по Иркутской области. Задержали иностранца по его месту жительства. «По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории города Иркутска, являясь активным сторонником ИГ, на протяжении длительного времени со своими знакомыми вел переговоры, направленные на вовлечение их в участие на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности международной организации "Исламское государство", признанной решением Верховного суда РФ террористической, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации»,— сообщило ведомство. По версии СКР, арестованный убеждал знакомых вступить в ряды организации и участвовать в боевых действиях на стороне ИГ.

Как рассказал “Ъ” источник в силовых структурах, арестованный проживал в Иркутске с семьей — женой и детьми.

Он нигде не работал и был активным участником банды, промышляющей вымогательствами, похищениями и торговлей оружием. Обвиняемый размещал в соцсети свои фотографии с оружием. Там на него и вышли оперативники.

Также иностранцу предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой), ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия, совершенное организованной группой), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой).

От действий банды, активным участником которой был задержанный, пострадали девять человек.

Все ее члены задержаны.

Силовики провели обыски и изъяли боеприпасы, четыре автомата и десять пистолетов. В квартире, где проживал задержанный, обнаружено большое количество религиозной литературы.

Екатерина Еременко, Иркутск