ВТБ заключил соглашение с Федеральным центром развития экспорта продукции АПК

Соглашение об обмене опытом и сотрудничестве в области развития экспортного потенциала российского АПК между Группой ВТБ и Федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ было подписано на 11-ом Ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!». Оно подразумевает оказание совместной консультационной помощи экспортно ориентированным сельскохозяйственным компаниям, а также популяризацию за рубежом продукции АПК России.

«Обеспечение компаний-производителей зерна стабильным спросом на их продукцию, через предоставление логистических возможностей, - это одна из стратегических задач группы ВТБ. Совместно с «Агроэкспортом» мы будем работать над консолидацией усилий экспортно ориентированных сельхозкомпаний и координацией экспортных товарных потоков. Также большое внимание будет уделено развитию новых рынков и проектов», - рассказал заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук.

«Соглашение с ВТБ будет способствовать развитию системы поддержки экспорта сельскохозяйственных товаров в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК». Совместно с группой ВТБ мы приложим усилия на повышение информированности компаний-экспортеров о тех возможностях, которые существуют для продвижения отечественной продукции за рубеж», - сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Дмитрий Краснов.

ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ» создан минсельхозом России. Его основными задачами являются формирование отраслевой системы продвижения на внешние рынки и экспортное сопровождение.