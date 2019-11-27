Дмитрий Песков: Говорить об отмене Универсиады-2023 пока преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что до принятия решения WADA говорить о переносе Универсиады-2023 из Екатеринбурга пока рано. Об этом сообщило РИА «Новости-Спорт».

«Мы не знаем, какие последуют решения WADA, пока речь идет о рекомендациях оценочного комитета. Подготовка к спортивным мероприятиям проходит по плану. Что будет после вынесения того или иного решения, пока говорить преждевременно» — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможном переносе Универсиады-2023.

Напомним, в июне исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения летней Универсиады-2023. На соревнованиях планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Состязания пройдут на 18 спортивных объектах в Екатеринбурге, Сысерти и Верхней Пышме. На организацию студенческих игр планируется направить 85 млрд руб., из которых 33 млрд руб. поступят из федерального бюджета, 12 млрд руб. составят частные инвестиции. На эти средства планируется возвести в том числе деревню Универсиады на 11 тыс. мест в районе Новокольцовский.

Проведение летней Универсиады в Екатеринбурге оказалось под вопросом после рекомендаций Комитета по соответствию (CRS) Всемирному антидопинговому агентству (WADA). В них Комитет советовал запретить проведение международных соревнований на территории России в течение четырех лет. Помимо этого, условия касаются Олимпийских игр в Токио в 2020 году: российские спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе — без своего флага и гимна. Исполком WADA рассмотрит рекомендации на итоговом заседании 9 декабря в Париже.

Дарья Соколова