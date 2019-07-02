Россия проявила универсиадность

Во вторник исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU) единогласно проголосовал за то, чтобы отдать Екатеринбургу право проведения летней Универсиады 2023 года. Решение было ожидаемым, поскольку конкурентов у российского города, который в 2023 году будет праздновать 300-летие, не было. За последние десять лет это уже третья Универсиада, которую будет принимать Россия. В 2013 году летний турнир прошел в Казани, а в этом году зимняя Универсиада состоялась в Красноярске.

Во вторник исполком FISU единогласно принял решение о проведении в Екатеринбурге летней Универсиады 2023 года. Екатеринбург был единственным претендентом.

Планируется, что будут разыграны 244 комплекта наград. В программу входят соревнования по 15 обязательным видам спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Кроме того, в расписание Универсиады-2023 также включены бокс, самбо и регби-7. В 2013 году этот турнир принимала Казань, а в этом году зимняя Универсиада состоялась в Красноярске.

Что касается расходов на подготовку к турниру, то они, по словам генерального директора заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александра Чернова, могут достичь 80 млрд руб.

Основной статьей расходов станет возведение и реконструкция спортивных сооружений. На эти цели планируется потратить 41 млрд руб.

В общей сложности планируется задействовать 18 сооружений, расположенных как в самом Екатеринбурге, так и в городах-спутниках. Из них на данный момент готовы к использованию 12, включая крупнейший — футбольный стадион «Екатеринбург Арена» (примет церемонии открытия и закрытия турнира). А еще ряд объектов планируется построить с нуля. Среди них — дворец самбо, возведение которого может стоить 1,2 млрд руб., центр художественной гимнастики (300 млн руб.), теннисные корты, стадион водных видов спорта.

Кроме того, в микрорайоне Екатеринбурга ВИЗ Правобережный построят деревню Универсиады. Расходы на ее возведение могут составить 23 млрд руб. Сдача первых объектов турнира запланирована на 2022 год. В сумме подготовка к 300-летию Екатеринбурга, неотъемлемой часть которого уже стала Универсиада, может обойтись, по неофициальным данным, и в 250 млрд руб.

Отметим, что примерно в такую сумму обошлось проведение Универсиады-2013 в Казани. Красноярская зимняя Универсиада-2019 в силу значительно меньшего по сравнению с летним турниром размаха стоила около 100 млрд руб.

Дарья Соколова, Екатеринбург