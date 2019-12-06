«Брикет маркете» и Shortlist. Books And Spirits

«Брикет маркет»

Аматричана и фиш-энд-чипс высшего разряда

«Брикет маркет» Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На фоне тайфунообразной волны открытий всевозможных фуд-маркетов и фуд-холлов, появление фуд-корта «Брикет маркет» на 5-м этаже универмага «Цветной» стало не просто заметным, а символическим событием. «Брикет маркет» скромно называет себя фуд-кортом, но при этом выстроен по всем правилам единого гастрономического пространства — с четко расставленными кулинарными приоритетами, общей стилистикой декора, продуманными тематическими «ивентами», мастер-классам и public talk. При этом он совершенно не похож на московские новодельные гастрорынки, которые штампуются под копирку и практически не различаются по составу корнеров и идеологии планировки. Во главе нового проекта оказалась креативная команда, весьма далекая от ресторанного бизнеса: управляющим партнером стал успешный рекламщик Никита Рогозный и его друзья-товарищи из парка Горького, радио «Серебряный дождь» и «Стрелки». За вдохновением они ездили в Лондон, а главной своей целью ставили создание чего-то принципиально нового, чего нет в Москве. В результате получилось пространство — воздушное, разноцветное, легкое, из современных материалов, четко структурированное и в то же время легко трансформируемое под разные задачи, а главное — не напоминающее ни один фуд-маркет в Москве. Самое же приятное, что и среди 26 корнеров (к концу декабря их будет 28) оказалось изрядное количество «новичков», пришедших из «большого» ресторанного бизнеса либо стартовавших с нуля. Очевидно, что именно они делают погоду в новом гастрономическом пространстве и придают ему свежести и динамизма. С радостью отмечу присутствие на фуд-корте легенды московского ресторанного бизнеса «Мадам Галифе» Резо и Лео Габриадзе, впервые шагнувших в неизведанный мир «кооперации». На своем корнере они представляют традиционное грузинское меню с хинкали (от 260 руб. до 290 руб. за три штуки), люля-кебабами из курицы и баранины (290 и 390 руб.) и хачапури (от 350 до 500 руб.). Еще один важнейший новичок из числа опытных профессионалов — «Паста & баста», которую возглавил Михаил Моисеев, с пастой итальянского ресторанного уровня и ценами от 450 до 650 руб. за порцию (небольшую). В хитах уже значится аматричана с кабаном и шкварками (550 руб.) — и это по-настоящему вкусно. Еще один серьезный игрок, впервые вышедший на поле фуд-корта,— «Рыбторг Pop-Up» Максима Ползикова c устрицами, красной бузарой (450 руб.), со своей уже ставшей знаменитой красной и белой пастой с крабом (по 650 руб.) и двумя новыми супердемократичными позициями — пончиками из трески (250 руб.) и фиш-энд-чипс (350 руб.). Среди стартапов стоит обратить внимание на Кеbab Masters, развивающих тему берлинского донера, на хлебе «рамадан» (или без оного!) с шаурмой из курицы с овощами, пряным восточным соусом и свежей мятой (250 руб.). Судя по всему, концепт перспективный и будет успешно плодиться и размножаться. Кроме того, в меню Кеbab Masters есть несколько хумусов (250–300 руб.) и фалафель (250 руб.). Из десертных корнеров заметна новая «Молния» с хрустящими (!) эклерами из печи, которые наполняют кремом «патисьер» прямо «под заказ» и дополняют на выбор малиной, клубничным пломбиром, шоколадным трюфелем и соленой карамелью — это, конечно, больше аттракцион, чем гастрономия, но для фуд-корта концепт вполне подходящий, а главное — безоговорочно свежий, как и весь «Брикет» в целом.

«Брикет маркете» (4 / 5) Цветной бульвар, 15, строение 1

Shortlist. Books And Spirits

Самый атмосферный Spritz Noir в Москве

Бар Shortlist. Books And Spirits Фото: пресс-служба Shortlist. Books And Spirits

Новый бар Shortlist. Books And Spirits оказался самым ярким представителем нового поколения баров, которое в этом году окончательно захватило Москву. Сложносочиненный концепт, упрощенные подачи и усложненные рецептуры коктейлей, ненавязчивый пейринг коктейлей с едой по принципу «не навреди» — все это в полной мере отразилось и воплотилось в новом проекте. Изящный и эмоциональный интерьер в домашнем стиле mid-century modern, удачно вписанный в пространство доходного дома 1876 года, мятежный дух 60-х и 70-х годов XX века и спасительный уход в себя как актуальная сверхидея камерного книжного магазина, отделенного тяжелыми шторами от бара, присутствие в проекте одного их самых харизматичных миксологов поколения Z Константина Плесовских (Chainaya Tea & Cocktails) и сверхоригинальная коктейльная карта в виде записной книжки писателя с краткими зарисовками из несочиненных романов, подразумевающая последовательное изучение самой коктейльной карты и всех представленных в ней миксов (по 580 руб.) — от завязки через кульминацию к развязке, причем по мере продвижения по карте в коктейлях нарастает не столько крепость, сколько интенсивность вкуса и сложность сочетаний,— все это делает бар законодателем нового стиля. Коктейли, в полном соответствии с модой, преимущественно легкие, прозрачные, много композиций на базе вермутов, битеров, сухого вина, с минимум украшений, в классическом стекле от «ник & нора» до «хайбол», с полной концентрацией внимания на содержании вкуса. В качестве сопровождения к коктейлям, книгам и медитации Shortlist. Books And Spirits предлагает небольшое меню молодого шеф-повара Максима Летуновского («Юность», Delicatessen) в средиземноморском стиле. Порции не слишком большие, вкусовые сочетания довольно яркие, от сладковатого сырого кальмара с облепихой, огурцом и кабачком (450 руб.) до нежнейшей баранины конфи на соусе из йогурта с печеной тыквой и маслом шалфея (730 руб.). Много совсем барных закусок — сытнейшие аранчини с мясной начинкой в густом айоли (430 руб.), крокеты с пастрами (350 руб.) и с креветками (380 руб.), сэндвич с пастрами (600 руб.). В целом меню выглядит как деликатное сопровождение коктейльной карты, и именно этого, судя по всему, и добивались шеф-бармен и шеф-повар, которые, кстати, давно хотели работать вместе — и вот наконец оба оказались в Shortlist. Но главное в новом проекте — конечно же, особенная атмосфера, которую создают люди, книги и алкоголь, самый сбалансированный микс из всех возможных.