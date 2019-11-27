Смольный попросил федеральную поддержку в строительстве еще одной развязки до аэропорта Пулково

Развязка с трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на Пулково облегчит доступ к аэропорту и снизит транзитный поток на Пулковском шоссе, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который сегодня открыл новую платную автодорогу.

Сейчас на трассе М-11 есть две развязки на территории Петербурга: первая — на пересечении с КАД (с двумя съездами на внутреннее и внешнее кольцо), вторая — в створе Софийской улицы.

«Петербург и регионы Северо-Запада крайне заинтересованы в строительстве еще одной развязки на М-11. Это дополнительный съезд в направлении аэропорта Пулково. Есть решение по расширению аэропорта, увеличению пассажиропотока к 2025 году до 35 млн туристов. Новая развязка с М-11 позволит облегчить доступ в Пулково жителей соседних областей, а также снизит транзитный поток по Пулковскому шоссе. Реализация этого проекта требует финансирования и из федерального центра. Мы с министерством говорили на эту тему, нам справиться с задачей будет сложно»,— отметил господин Беглов.

В документах предусмотрено строительство дополнительных съездов с М-11 в направлении аэропорта Пулково, уточнил он. «На это мы будем выделять собственные средства»,— добавил губернатор Петербурга.

Яна Войцеховская