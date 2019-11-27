За январь-сентябрь жители Удмуртии потратили на алкоголь 14 млрд рублей

За три квартала 2019 года жители Удмуртии потратили на приобретение алкогольной продукции 14 млрд руб. или 1,03 тыс. руб. в месяц на одного жителя. Это больше, чем на покупку мяса (913 руб. в месяц), кондитерских (492 руб.) и хлебобулочных изделий (464 руб.), а также молочных продуктов (427 руб.) и лекарств (317 руб.), сообщает Удмуртстат.

По данным Росалкогольрегулирования, самым популярным алкогольным напитком у жителей Удмуртии являются пиво и пивные напитки. За обозначенный период их продали в объеме 11,79 млн. дкл. Объем проданной водки составил 938 тыс. дкл, коньяка — 73 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта выше 25% — 60 тыс. дкл винодельческой продукции — 678 тыс. дкл, в том числе 320 тыс. дкл вина.