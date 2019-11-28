Жозе Моуринью вошел в play-off

В первый день предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов, оставивший без шансов на еврокубковый play-off «Локомотив», исчезла интрига в борьбе за попадание в 1/8 финала в двух квартетах. В группе A вслед за ПСЖ путевку получил сыгравший с ним вничью — 2:2 — «Реал», в группе B вслед за «Баварией» ее заработал «Тоттенхем», обыгравший — 4:2 — «Олимпиакос». Вместе с ними в play-off проник «Манчестер Сити».

Группа A

Самой звучной «вывеской» этого дня была, разумеется, «вывеска» матча двух гигантов из группы A, хотя его турнирное значение было весьма условным. ПСЖ уже успел добыть путевку, от «Реала» она могла уплыть только из-за какого-то совсем уж фантастически неудачного стечения обстоятельств. Но встреча получилась отнюдь не унылой, с увлекательным сюжетом. «Реал» доминировал на протяжении большей ее части, а за десять с небольшим минут до финального свистка, когда после второго гола Карима Бензема повел — 2:0, вроде бы обеспечил себе победу. Но ПСЖ успел спастись благодаря в первую очередь своим ярчайшим талантам: Килиан Мбаппе сократил отставание, а Неймар сыграл ключевую роль в следующей голевой атаке. Теперь в этом квартете осталось выяснить обладателя путевки в play-off Лиги Европы. На нее претендуют «Брюгге» и «Галатасарай»: бельгийский клуб опережает турецкий на очко.

Группа B

Матч с «Олимпиакосом» был для «Тоттенхема» вторым под руководством Жозе Моуринью, сменившего на тренерском посту Маурисио Почеттино. В обоих он добился побед. Сначала в английском чемпионате команда справилась — 3:2 — с «Вест-Хэмом». Затем выдала еще более веселую игру в рамках Лиги чемпионов. В ней прошла лишь половина первого тайма, а аутсайдер «Олимпиакос», который формально еще не распрощался с перспективами просочиться в play-off, уже вел со счетом 2:0. Перелом, кажется, произошел во многом именно из-за тренерского хода. Вскоре после второго пропущенного гола Моуринью выпустил на поле вместо опорника Эрика Дайера плеймейкера Кристиана Эриксена, и остроты в лондонском футболе сразу же добавилось. В итоге на два греческих гола он ответил четырьмя своими и стал участником play-off вместе с явным лидером группы «Баварией». За Лигу Европы в шестом туре «Олимпиакос» поборется с «Црвеной Звездой»: сербский клуб имеет запас в два очка, но матч с конкурентом пройдет на чужом поле.

Группа C

«Манчестер Сити» добыл путевку в play-off, сыграв дома — 1:1 — с «Шахтером». А в другом матче итальянская «Аталанта» одержала первую свою победу в Лиге чемпионов, справившись на своем поле — 2:0 — с хорватским «Динамо». И сочетание этих результатов создало очень любопытный расклад перед финальным туром. «Шахтер», «Динамо» и «Аталанта» располагаются вплотную друг к дружке, разница между вторым и третьим местами, а также третьим и четвертым — всего очко. И каждая из этих команд может выйти в 1/8 финала.

Самый сильный соперник в шестом туре у «Динамо». Но оно принимает «Манчестер Сити» на своем стадионе, и у английского клуба уже нет никакой турнирной мотивации. Параллельно на Украине будут играть «Шахтер» и «Аталанта». При этом надо учитывать, что у украинской команды преимущество в личных встречах с хорватской (за счет лишнего гола на чужом поле). То есть, если «Шахтер» проиграет, а «Динамо» сыграет вничью, загребцы на вторую позицию не выберутся. Только победа может вытянуть в play-off и «Аталанту».

Группа D

В этой группе после вторничных матчей две команды забронировали за собой первую и четвертую строчки. «Ювентус», обыгравший — 1:0 — «Атлетико», оказался на верхушке, «Локомотив», уступивший — 0:2 — «Байеру»,— в подвале (см. “Ъ” от 27 ноября). Поражение испанского клуба сохранило немецкому шанс прорваться в кубковую стадию. Но тут многое для «Байера», принимающего на финише группового этапа «Ювентус», будет зависеть от настроя «Локомотива» на гостевой матч с «Атлетико». Если железнодорожники проиграют, то леверкузенцам, отстающим от мадридцев на балл, выигрыш не поможет. Не поможет им — уже в любом случае — и ничья, потому что у «Атлетико» есть преимущество по личным встречам (как и в ситуации с «Шахтером» и «Динамо» — благодаря большему числу голов на выезде).

Алексей Доспехов