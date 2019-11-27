Новый вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев пока не планирует никаких изменений

Утвержденный Заксобранием 27 ноября новый вице – губернатор Петербурга Валерий Пикалев заявил, что он пока не планирует никаких кардинальных решений.

«Пока никаких кардинальных решений, изменений не будет. Мы будем выполнять те государственные программы, которые уже зафиксированы в бюджете», — отметил он, сообщает «Интерфакс». По его словам, комитеты которые будут в его ведении — комитет по правопорядку и законности и комитет по информатизации и связи — ранее показали положительную динамику работы.

Напомним, что сегодня городской парламент большинством голосов утвердил в качестве вице - губернаторов Петербурга Ирину Потехину и Валерия Пикалева. Господин Пикалев возглавит администрацию губернатора, а госпожа Потехина будет курировать вопросы медиасферы, молодежной политики и образования.