Российские города расставили по рейтингу

Казань обогнала Москву: Финансовый университет при правительстве составил рейтинг российских городов с самым высоким уровнем жизни. Первая пятерка списка выглядит так: Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар,— и лишь за ними на пятом месте Москва. Оценка основывалась на нескольких параметрах: развитие культуры и образования, качество работы местной власти, уровень медицинского обслуживания, а также состояние ЖКХ и дорожного хозяйства.

Чтобы составить список, аналитики опросили жителей 78 городов, в каждом из которых живет более 250 тыс. человек, рассказал “Ъ FM” автор рейтинга, директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец: «Новый лидер — это Казань. В прошлом году была Тюмень. Грозный так и держится на второй позиции, у него не очень хорошие позиции по медицине, по доступности культуры и образования, но, с другой стороны, так как город отстроен с нуля, там хорошее дорожное хозяйство, нормальное жилье и благоустройство и очень высокая оценка местной власти. Москва занимает пятое место. Про работу местной власти порядка 60% жителей города говорит, что руководство много делает для благополучия Москвы, но по способности влиять на городское руководство там не очень высокий показатель. Работа ЖКХ оценивается в Москве низко, как и медицина. Плюс к этому пробки».

В прошлогоднем рейтинге Финансового университета Москва занимала третье место, теперь же опустилась на пятое. Еще одной причиной этого может быть недостаточно высокий уровень зарплат в столице. Несмотря на то, что работники обычно получают больше, чем в среднем по стране, услуги в Москве стоят слишком дорого, отмечает урбанист, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская: «Высокий уровень качества жизни в Москве недоступен для большинства горожан: значительная часть не может воспользоваться качественными услугами в силу их дороговизны — медицинское обслуживание, доступность системы образования, расходы на дошкольное образование, на питание. Также связь с муниципалитетом более доступна для большинства граждан в маленьких городах, чем в Москве».

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Юлия Грицай