Экс-сотрудник ОСБ МВД Башкирии получил условный срок за вымогательство

Советский районный суд Уфы признал виновным в организации вымогательства (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 163 УК) бывшего сотрудника оперативно-розыскной части отдела собственной безопасности МВД Башкирии Константина Бурико. По информации прокуратуры республики, он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Как установил суд, в июне 2018 года полицейский вымогал деньги у продавщицы наркотиков, угрожая ей в противном случае возбуждением уголовного дела. Дилер передала 59 тыс. руб. В ходе следствия Константин Бурико был уволен из МВД по отрицательным основаниям.

Вторым обвиняемым по этому делу проходил некий знакомый полицейского Ренат Нофиков. Он приговорен к двум годам лишения свободы условном с испытательным сроком два года за подстрекательство и пособничество в его совершении (ч. 4-5 ст. 33 и ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Гособвинение просило назначить Константину Бурико шесть лет лишения свободы, его соучастнику пять с половиной.

Подсудимые в суде вины не признали.

Влада Шипилова