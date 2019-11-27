Ученому совету Уральского института управления РАНХиГС представили нового директора

На заседании ученого совета Уральского института управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, РАНХиГС) представили нового директора Руслана Долженко. Как сообщили в пресс-службе филиала, его представили глава по региональному развитию РАНХиГС Дмитрий Федорищев и руководитель департамента региональной политики РАНХиГС Арташес Арсенян.

Господин Долженко является доктором экономических наук, имеет два высших образования: он окончил Алтайский государственный университет по специальностям «экономика труда (2003 год) и «юриспруденция» (2006 год). «Он имеет опыт преподавательской и административной работы, организации деятельности ряда российских вузов (Алтайский государственный университет, НИУ ВШЭ, УрГЭУ), работы в области управления персоналом в коммерческих банках (Сбербанк, ВТБ)», — отметили в уральском филиале.

Предыдущий директор уральского филиала Дмитрий Репин назначен на должность советника ректора академии. Он возглавлял Уральский институт управления с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года.

Дарья Соколова