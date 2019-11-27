ФСО восстановит санаторий «Кавказская Ривьера» в Сочи

Федеральная служба охраны РФ планирует реконструировать известный сочинский санаторий «Кавказская Ривьера». Об этом депутату ГД Константину Затулину официально сообщили в ведомстве.

По информации службы, в настоящее время принимаются меры по подготовке к восстановлению санатория. «Рассматривается вопрос о выделении из федерального бюджета средств, достаточных для проведения работ по реконструкции главного корпуса», - говорится в официальном ответе ФСО.

Депутат в запросе указал обеспокоенность, что с момента перехода здравницы в ведение ФСО в 2014 году не было никакой информации о том, каким образом ведомство планирует распорядиться территорией «Кавказской Ривьеры», с которой начиналась история Сочи как курорта. Как следует из ответа ФСО, в настоящее время в ведомстве ждут исполнения решения судов о сносе ряда самовольных построек, возведенных на территории санатория. Без получения разрешений там было возведено девять самовольных строений, а также два незаконных этажа главного корпуса.

Ранее “Ъ-Юг” писал, что Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в июле этого года отказался удовлетворить иск конкурсного управляющего ЗАО «Санаторий “Кавказская Ривьера”», который просил вернуть главный корпус санатория в конкурсную массу банкрота. Претензии управляющего касались сделки 2014 года, когда санаторий заключил с Росимуществом мировое соглашение о безвозмездной передаче здания по договору дарения в собственность РФ. Конкурсный управляющий посчитал сделку злоупотреблением, поскольку общество лишилось наиболее ценного имущества, не получив компенсации.

Арбитраж посчитал, что содержание исторического памятника требует значительных затрат, что совершенно не совпадает с целями конкурсного производства. Здание было изъято у владельца по инициативе Министерства культуры РФ. Ранее проект реконструкции «Кавказской Ривьеры» реализовывало ООО «Хант-холдинг», подконтрольное предпринимателю Владимиру Брынцалову. Эта компания является основным кредитором в процессе банкротства ЗАО «Санаторий “Кавказская Ривьера”».

Дмитрий Михеенко