«Кавказская Ривьера» осталась государственной

В Краснодаре суд отказал конкурсному управляющему ЗАО «Санаторий “Кавказская Ривьера”», который просил отменить передачу Росимуществу главного корпуса санатория. Здание оказалось единственным историческим объектом, уцелевшим в процессе реконструкции санатория, и было изъято у владельца по инициативе Министерства культуры РФ. Инвесторами проекта реконструкции были Владимир Брынцалов и подконтрольное ему ООО «Хант-холдинг», которое сейчас является кредитором «Кавказской Ривьеры». Юристы предполагают, что экс-владелец инициирует обращения в суд, чтобы вернуть контроль над активом и восстановить право аренды на ценную территорию в центре Сочи.



Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Краснодар) отказался удовлетворить иск конкурсного управляющего ЗАО «Санаторий “Кавказская Ривьера”» Евгения Бочарова, который просил вернуть в конкурсную массу банкрота главный корпус санатория (недостроенное восьмиэтажное здание в центре Сочи площадью 1,8 тыс. кв. м), информация об этом размещена на сайте суда. Ранее аналогичные решения приняли краевой арбитраж и апелляционная инстанция.

Как следует из материалов суда, претензии конкурсного управляющего касаются сделки, совершенной в 2014 году, когда санаторий заключил с Росимуществом мировое соглашение о безвозмездной передаче здания в собственность РФ и оформил договор дарения. Евгений Бочаров считает данную сделку злоупотреблением правом, поскольку ЗАО лишилось наиболее ценного имущества, не получив компенсации.

Как следует из отчета Евгения Бочарова, опубликованного Единым федеральным ресурсом сведений о банкротстве, здание главного корпуса является единственным историческим объектом, уцелевшим в процессе реконструкции «Кавказской Ривьеры» — памятника наследия федерального значения. Остальные исторические здания утрачены, а возведенные на их месте объекты признаны судом самовольными и подлежат сносу. После передачи главного корпуса Росимуществу договор аренды участка, заключенный мэрией Сочи с ЗАО «Санаторий “Кавказская Ривьера”», был расторгнут и перезаключен с новым собственником. «Права на все недостроенные здания также перешли Росимуществу; таким образом, финансовые вложения “Кавказской Ривьеры” в объекты капитального строительства были потеряны, что повлекло банкротство ЗАО»,— считает господин Бочаров.

Арбитражный суд, оценив доводы Евгения Бочарова, отказал в удовлетворении его требований, подчеркнув, что содержание исторического памятника требует значительных затрат, что совершенно не совпадает с целями конкурсного производства. Суд указал на то, что здание было изъято у владельца по инициативе Министерства культуры, причиной стали незаконные действия ЗАО в отношении объекта культурного наследия.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, проект реконструкции санатория «Кавказская Ривьера» с 2008 года реализовывало ООО «Хант-холдинг», подконтрольное предпринимателю Владимиру Брынцалову. Эта компания является основным кредитором в процессе банкротства ЗАО «Санаторий “Кавказская Ривьера”», поэтому эксперты полагают, что структуры господина Брынцалова все еще надеются вернуть контроль над имуществом. «Оспаривание всех сомнительных сделок за определенный период — это обязанность конкурсного, но не исключено, что в данном случае кредиторы реально претендуют на единственный легальный объект на участке. Это позволило бы восстановить право аренды на очень ценную территорию в центре Сочи»,— пояснил управляющий партнер компании «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко.

По мнению Анатолия Клейменова, адвоката коллегии адвокатов «Меклер и партнеры», решения суда кассационной инстанции и нижестоящих судов будут оставлены в силе, так как являются обоснованными: конкурсным управляющим не было доказано, что имущество ЗАО «Санаторий “Кавказская Ривьера”» выбыло из его собственности незаконно. Юрист также обратил внимание на то, что условия мирового соглашения с Росимуществом закрепили отказ государства от претензий к должнику о компенсации расходов, связанных с восстановлением объектов. «Если бы такие требования были заявлены, это означало бы недействительность сделки по передаче объектов и дало бы основание для оспаривания мирового соглашения»,— пояснил Анатолий Клейменов.

Анна Перова, Краснодар