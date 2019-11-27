Ростов признали одним из худших городов по качеству жизни

Ростов занял 69 место из 78 мест ежегодного рейтинга качества жизни составленного Финансовым университетом при правительстве РФ. Опрос проводился в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. Жители оценивали работу служб по обслуживанию и ремонту дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, состояние жилфонда и благоустройство города, работу местной власти, качество медобслуживания, давали общую оценку положению дел в городе. В итоге были построены рейтинги по каждому направлению. За год Ростов потерял в рейтинге 20 позиций, упав с 49 места.

Соседнему Краснодару удалось попасть в первую пятерку рейтинга. За год он переместился с 11 на четвертое место. Ставрополь тоже обогнал Ростов, заняв 37 место. Однако в прошлом году город занимал в рейтинге 25 строчку.

В пятерку лидеров среди регионов России с лучшими условиями для жизни попали Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва. Хуже всего, по данным составителей рейтинга, живется в Улан-Удэ, Махачкале, Астрахани, Волгограде и Омске.

Дарья Голякова