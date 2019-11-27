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Фото: Дмитрий Дмитриев / Коммерсантъ

Два города Сибири вошли в число лидеров по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве России составил ежегодный рейтинг крупных и средних городов страны с самым высоким качеством жизни. В число наиболее комфортных для проживания городов попали два сибирских муниципалитета — Иркутск и Кемерово, занявшие седьмое и десятое места соответственно. Среди аутсайдеров оказался Омск.

Сибирский федеральный округ представлен в исследовании восемью городами:

  • 7. Иркутск
  • 10. Кемерово
  • 11. Новокузнецк (Кемеровская область)
  • 12. Новосибирск
  • 16. Томск
  • 20. Барнаул (Алтайский край)
  • 30. Красноярск
  • 74. Омск

Рейтинг составлен на основе мнений жителей 78 городов с населением свыше 250 тыс. человек, в каждом из которых приняли участие в опросе не менее 600 респондентов. Они оценивали разные сферы городской жизни: состояние дорог, качество медицинского обслуживания, развитие культуры и образования, работу сферы ЖКХ и результаты деятельности городской власти.

Лучшим городом в России по качеству жизни признана Казань, за ней следуют Грозный и Тюмень. На четвертой позиции — Краснодар, Москва оказалась пятой, Санкт-Петербург занял шестую строчку.

Юрий Зуев


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