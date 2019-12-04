В конце октября в музее Лувр в Абу-Даби открылась выставка 10 000 Years of Luxury, в рамках которой дом Cartier представил вниманию публики необычную инсталляцию USO (или «Неопознанный парфюмерный объект») — прозрачный стеклянный короб с облаком внутри. «Ъ-Beauty» получил право эксклюзивного интервью с Матильдой Лоран, мастером-парфюмером Cartier, и побеседовал с ней на месте событий.

— Как родился этот проект, расскажите?

— Вдохновением послужил аромат L`Envol. Его название означает «взлет» — начало полета, момент, когда вы отрываетесь от земли. Это мужской аромат, я его придумала года три назад. Моя задача была в том, чтобы предложить нечто новое в этой категории. В последнее время в основу ароматов для мужчин обычно заложена довольно устаревшая идея — прежде всего обладать красивым тренированным телом, быть привлекательным самцом. Поэтому, создавая этот аромат, я думала о новом позиционировании и другой подаче, хотела отойти от привычных стереотипов. Предложить мужчине показать себя как человека, тем, кем он является. Кстати, в женской парфюмерии примерно та же история: мы просто обязаны быть сексуальными, всегда и везде быть физически привлекательными. Между тем аромат может звучать как высказывание, наше послание окружающему миру. А еще это ваш друг, приятель, который говорит и с вами, и от вашего имени.

Звучание аромата L`Envol, те образы, которые я в него вкладываю,— это амброзия и медовый нектар, он подобен напитку богов на Олимпе, и через облако я предлагаю приблизиться к ним, стать ими хоть на мгновение. Быть над облаками — это значит вознестись над своей жизнью, дистанцироваться от повседневности, состояния тревоги. Мы хотели показать аромат, создать особый чувственный эксперимент, новый опыт его понимания.

— Кто реализовал вашу идею?

Парфюмерная вода для мужчин L`Envol Cartier Фото: Cartier

— Мы долго искали тех, кто сможет воплотить мой замысел в жизнь — это оказалось не так легко. У меня было множество фото разных облаков от разных фотографов, художников, но все было не совсем то, что нужно. Потом мы нашли немецкую компанию Transsolar: они невероятно талантливые ученые, занимаются климатическими установками — и все получилось.

— Скажите, вы же знакомы с парфюмером Фредериком Маллем и его парфюмерными колоннами? Не та же идея лежит в основе?

— Это совсем разные вещи. Я хорошо знаю и очень уважаю Фредерика Малля, но в этих колоннах нет ничего нового: они используются в парфюмерии уже много лет. Идея пошла из больших парфюмерных компаний, таких как IFF, Firmehich. Это техническое приспособление, устройство для работы парфюмера в процессе создания аромата. Скажем, IFF — мой поставщик: мы закупаем у них все ингредиенты, я еду туда, распыляю аромат в колонну и начинаю его слушать. Колонна показывает, как аромат звучит в повседневной жизни, позволяет услышать его в воздухе.

Инсталляция USO в музее Лувр в Абу-Даби Фото: USO/LAD

Это очень интересно — когда ты занимаешься созданием аромата, важно протестировать его в разных возможных условиях, также важно и проверить, как он раскрывается у кого-то на коже или на бумажном блоттере. Парфюмеры используют эти техники, чтобы получить наиболее полное представление об аромате, над которым они работают. Но, по моему мнению, это совсем не то, что нужно клиенту. Почувствовать, как будет пахнуть он сам в этом аромате, гораздо ценнее, чем просто уловить запах со стороны. В колонне вы только слышите верхние ноты, и это совсем не то, каким будет ваш запах в сочетании с ароматом. А мое облако дает совсем другие ощущения. Я почти уверена, что этот момент мало кто испытывал: попасть в облако, оказаться над ним, не находясь при этом в самолете (а где мы еще видим облака так близко?),— это уникальный опыт.

Внутри стеклянного короба есть лестница, поднимаясь по которой вы можете и понять идею аромата, и заняться самосозерцанием. Это несколько сюрреалистический момент. А в колонне вы даже не находитесь внутри — просто заглядываете внутрь и быстренько слушаете аромат. Как я уже сказала, это технический момент, и он нужен только для парфюмеров, а не для клиентов. А облако дает вам возможность воспринимать аромат всем телом, без посторонних отвлекающих факторов.

— Сколько вы в своей жизни создали ароматов? Невозможно каждый из них так масштабно представлять, не правда ли?

Инсталляция USO в музее Лувр в Абу-Даби Фото: USO/LAD

— Для Cartier я придумала почти 30, а за время моей работы в Guerlain — примерно 40 ароматов. Тут важно то, что в рамках дома Cartier мы не мыслим только логикой, у нас в основе всех процессов прежде всего лежит креативность. Скажем, аромат L`Envol дал нам возможность создания такого облака — я бы даже назвала это новой эрой в парфюмерии, говоря серьезно. С другими тоже есть интересные истории. Очень важно вести диалог с клиентами, и с самого начала своей карьеры я всегда ставила это во главу угла. Для каждого своего парфюма я создаю то, что поможет его лучше понять и почувствовать. Это и необычные огромные блоттеры, или, скажем, у нас еще есть парфюмерный орган — чтобы лучше понять запах и правильно подобрать свой. И при этом совсем не нужно разбирать аромат на ингредиенты. Я этого вообще не люблю: вы притворяетесь или думаете, что поняли, о чем этот аромат, хотя на самом деле вам просто сказали, что в нем, условно, есть нота розы. Ну и что? Почти каждый аромат содержит розу — и разве они похожи?

Беседовала Ирина Кириенко