Почти 70 жилых домов в центре Новосибирска остались без тепла до вечера

Почти 70 жилых многоквартирных домов в центре Новосибирске оказались в зоне отключения теплоснабжения из-за дефекта на теплотрассе. Как сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании, подача отопления прекратилась 27 ноября, в 6:00.

«Это связано с работами по устранению ранее выявленных дефектов на теплотрассе по ул. Революции. В зоне отключения — 69 многоквартирных домов, шесть детских образовательных учреждений и одна больница»,— говорится в сообщении компании. СГК планирует завершить работы к 22:00.

На прошлой неделе остались без отопления 43 многоквартирных дома, семь детских учреждений, поликлиника и девять административных зданий в Кировском районе Новосибирска. Авария произошла из-за износа участка трубопровода, СГК устранила дефект и полностью восстановила теплоснабжение в течение четырех дней.

Вета Наумова