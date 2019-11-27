В день приезда Владимира Путина в Петербурге перекрывают КАД и центральные набережные

Утром в среду, 27 ноября, в Петербурге ввели ограничения движения транспорта сразу в нескольких районах города. В частности, в настоящий момент, согласно сервису «Яндекс.Пробки», перекрыт участок внешнего кольца КАД в районе развязки с Пулковским шоссе и трассой М-11. Там скапливается пробка.

Кроме этого, на Пироговской набережной в Выборгском районе города для автомобилистов перекрыта одна полоса. Стоит также набережная Кутузова в направлении от Литейного к Троицкому мосту.

Ограничения могут быть связаны с прибытием в Петербург президента РФ Владимира Путина.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что во время своего визита в Петербург 27 ноября глава государства намерен принять участие в запуске трассы М-11, отрыть памятник Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте, посетить завод «Адмиралтейские верфи», а также провести ряд рабочих встреч.