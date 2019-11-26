Владимир Путин посетит Петербург 27 ноября

В среду, 27 ноября, состоится рабочая поездка в Петербург президента России Владимира Путина. Планируется, что глава государства примет участие в торжественной церемонии запуска скоростной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и проведет совещание, посвященное влиянию реализации данного инвестпроекта на социально-экономическое развитие субъектов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также предполагается, что господин Путин в этот же день встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином, осмотрит строящиеся корабли на судостроительном заводе АО «Адмиралтейские верфи», откроет недавно установленный на Дальневосточном проспекте памятник писателю Даниилу Гранину, посетит клуб дзюдо «Турбостроитель» и, возможно, примет участие в церемонии прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой.