«Монетке» запретили эксплуатацию здания в Тюмени

Как стало известно “Ъ-Урал”, главное управление строительства Тюменской области предписало торговой сети «Монетка» прекратить эксплуатацию нежилого здания в Тюмени на улице Жуковского. ООО «Элемент-Трейд» и ООО «Мега-Инвест» (юрлица «Монетки») подали иск в Тюменский арбитражный суд, очередное заседание по делу состоится в декабре.

Как указано в материалах дела, чиновники вынесли предписание прекратить эксплуатацию здания 28 мая. Причина — отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. «Элемент-Трейд» ходатайствовал в суде о приостановлении действия предписания, но ему было отказано. «Требование прекращения эксплуатации здания связано с обеспечением безопасности, недопущения причинения вреда неограниченному кругу лиц»,— пояснил суд.

«“Монетка” пострадала от собственной алчности и правового нигилизма, преследуя только цель извлечения прибыли, и при этом игнорируя безопасность граждан. Ситуации, в которых компании предписывается прекратить эксплуатацию здания из-за отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, абсолютно однообразно решаются в судебной практике. Никаких послаблений при этом нет»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

Он напомнил, что с 6 августа внесены изменения в статью 9.5 КоАП, увеличившие штраф за использование объектов капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию более чем в 50 раз (для организаций теперь составляет от 500 тыс. до 1 млн руб.).

Алексей Охлопков