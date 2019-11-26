В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Они доставлены в больницу города Игуэй. Местное издание Listin Diario сообщило, что 7 из 17 российских туристов, пострадавших в результате несчастного случая, находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла в 15:15 (22:15 мск) во вторник, 25 ноября, недалеко от города Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт La Romana. Служба санитарной авиации в Twitter сообщила о 70 туристах, которым была оказана помощь. Было задействовано два вертолета и две машины скорой помощи.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение российского посольства, в автобусе находились 39 российских туристов. Никто из них не погиб. У нескольких человек травмы разной степени тяжести. По данным посольства, пострадавшим оказывается медицинская помощь, их направили в больницы Доминиканы, остальных туристов размещают в гостиницах.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что автобус принадлежал туристической компании Anex Tour.