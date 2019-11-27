Кипяток потек в Уфу

В Пензе решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении специалистов по промышленной безопасности из Уфы, которые при проведении экспертизы трубопровода на улице Аустрина в Пензе не выявили утончения стенок сооружения. В результате этого теплоэнергетики не приняли мер к проведению ремонта. В дальнейшем над трубопроводом образовался провал асфальта, заполненный кипятком, в котором погибли двое мужчин. В ООО «КАН», проводившем экспертизу объекта, дело пока не прокомментировали. В Общественной палате региона не исключают повторения подобных ЧП, учитывая высокий износ инженерных ­коммуникаций.

Прокуратура Пензенской области усмотрела вину экспертов, проводивших экспертизу промышленной безопасности на магистральном трубопроводе № 17 в Пензе на улице Аустрина, где 19 ноября этого года в результате порыва теплотрассы погибли двое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка установила, что экспертизу проводило уфимское ООО «КАН» в 2018 году на основании договора с АО «Т Плюс Теплосеть Пенза». По итогам проверки экспертная организация выдала заключение с выводами о соответствии технического устройства требованиям промышленной безопасности, критических утончений толщины стенки трубопровода обнаружено не было. Однако прокурорская проверка показала утончение стенок трубы в месте порыва до 2–4 мм, что не соответствует выводам экспертизы. «Таким образом, оказание экспертами экспертной организацией ООО „КАН“ услуги (по проведению экспертизы промышленной безопасности) ненадлежащего качества, не отвечающей требованиям безопасности, стало одной из причин непроведения своевременных ремонтно-восстановительных работ, что привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам»,— сделали выводы прокуроры.

Контракт на экспертизу промышленной безопасности тепломагистралей и паропроводов на 960 тыс. руб. компания выиграла в сентябре 2017 года.

Материалы проверки были направлены 21 ноября в следственный отдел по Октябрьскому району Пензы для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных лиц по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе регионального СУ СК, процессуальное решение по данному вопросу пока не принято. «Но проводится проверка изложенных в материалах прокуратуры данных в рамках расследования уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,— уточнило следствие.

Как писал „Ъ“, утром 19 ноября на улице Аустрина произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 500 мм. Горячая вода размыла грунт под асфальтом, из-за чего проезжавший мимо автомобиль Lada Largus, в котором находились водитель и пассажир, провалился в яму, наполненную кипятком. Двое мужчин погибли на месте. Пока у следствия нет конкретных подозреваемых по уголовному делу. Как уточняли в СУ СК, провал образовался в течение 15 минут. Это стало известно после просмотра видео с камер наблюдения, установленных в данном месте. Согласно видеоданным, первые признаки выхода пара из-под асфальта появились 19 ноября в девять часов 19 минут, яма с горячей водой образовалась в течение последующих 15 минут, а в девять часов 35 минут в нее упал автомобиль с людьми.

Как заверяли „Ъ“ в мордовском филиале ПАО «Т Плюс», который обслуживает Пензенскую область, ремонтные работы на месте происшествия не велись, участок полностью был в работе, а проводимый в 08.30 утра ежедневный плановый и профилактический обход тепловых сетей не показал никаких отклонений от нормы.

В экспертной организации ООО «КАН» не успели ответить на официальный запрос „Ъ“. Организация зарегистрирована 15 апреля 2009 года, учредителем является Андрей Колобов (100%). Среди контрагентов компании ресурсоснабжающие организации Башкирии, а также Воркуты, Перми, Тюмени и других городов.

Председатель РОО «Центр общественного жилищного контроля Пензенской области», член Общественной палаты региона Владимир Лощинин опасается, что подобные трагедии могут повториться на территории города. Он считает, что возможная вина экспертной организации в случившемся — это всего лишь «вершина айсберга», а основные причины «надо искать глубже».

«Ну, найдут сейчас конкретного эксперта, который подписывал документ, накажут его, а дальше-то что? Вы же понимаете, это трубы водоснабжения, их не проверяют так, как, к примеру, газовые трубы. Я говорил и говорю, что у этой трагедии есть глубинные причины, такие как высокий износ трубопровода и не очень эффективная работа теплоэнергетической компании, обслуживающей их, в том числе в плане проведения ремонтных работ»,— ­пояснил он.

Марина Ковалева