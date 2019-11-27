ОЭСР ждет расширения налогового обмена еще на треть

Глобальный форум по обеспечению прозрачности и обмена информацией для целей налогообложения ОЭСР опубликовал доклад об итогах десяти лет активности развитых стран в этой сфере. В 2010 году к подписанию была предложена международная Конвенция по взаимному содействию в налоговых вопросах, что существенно увеличило число двусторонних соглашений об обмене данными. В 2019 году сеть обмена данными состоит из порядка 8 тыс. таких соглашений, в ней участвуют около 130 юрисдикций.

В докладе отмечаются «весьма конкретные результаты» этой деятельности — ликвидация возможностей для сокрытия активов и доходов в «налоговых убежищах» и рост эффективности офшорных расследований обеспечили €102 млрд дополнительных налоговых поступлений. Под давлением требований о прозрачности более 1 млн налогоплательщиков добровольно раскрыли данные о своих активах.

С 2009 по 2017 год обмен данными происходил в основном в режиме «по запросу», для формирования которого интересант должен был зафиксировать подозрения в неуплате налогов. За это время страны—участники форума обменялись более чем 250 тыс. запросов — эффект от этого оценен в €7,5 млрд дополнительных налоговых поступлений. Сейчас к этому режиму присоединяются развивающиеся страны (см. график), что значительно сокращает объем «тени»: констатируется, что запрошенные данные удается получить в 99% случаев. Этому способствовали успехи в борьбе с банковской тайной (около 70 юрисдикций с 2009 года сняли этот режим для налоговиков) и с сокрытием владельцев активов (90% стран—членов глобального форума не разрешают выпуск акций на предъявителя или имеют законодательные требования по идентификации собственников).

Запуск с 2017 года автоматического обмена данными о финансовых счетах радикально сократил возможности для уклонения от налогов. Обмен данными автоматизировали около ста юрисдикций — по данным ОЭСР, только за 2017 год в сеть обмена были переданы данные об 11 млн счетов, в 2018-м — уже о 47 млн. Объем офшорных инвестиций, сведения о которых стали доступны налоговикам, в 2018 году вырос до €4,9 трлн. В 2019-м рост объема доступных фискальным органам данных ожидается еще на 36%. Участники форума поддерживают присоединение развивающихся стран к сети автоматического обмена, оказывая техническую поддержку этому процессу в 80 юрисдикциях.

Олег Сапожков