В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе факультета, уточнив, что господин Нигматуллин «не сообщал о тех событиях, которые ротируются средставим массовой информации».

О том, что студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматуллин обвинил в пытках сотрудников ФСБ, сегодня, 26 ноября, сообщил телеканал «Дождь». По словам господина Нигматуллина, в среду, 20 ноября, в Шуваловском корпусе МГУ к нему подошли двое мужчин, которые представились сотрудниками спецслужб и попытались заставить студента подписать явку с повинной, признав вину в создании террористической организации.

«21, 22, 25 ноября Марат посещал занятия, обращался в администрацию по учебным вопросам, однако не сообщал о тех событиях, о которых говорят в СМИ. Администрация факультета не владеет информацией для подтверждения или опровержения заявленных в СМИ сведений и намерена со своей стороны обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы эти сведения получили правовую оценку»,— заявили “Ъ” в пресс-службе МГУ.

“Ъ” не удалось дозвониться до адвоката Дмитрия Динзе, который представляет интересы господина Нигматуллина.

По некоторым данным, в отношении Марата Нигматуллина в 2018 году было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) за расклейку листовок с логотипом «Революционные школьники».

Мария Старикова, Ксения Миронова