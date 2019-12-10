Время дарить

Швейцарская мануфактура Zenith представила две знаковые модели Defy El Primero 21 и Defy Classic в высоком ювелирном исполнении. «Самое драгоценное в нашей жизни — время, но раз подарить само время нельзя, то почему бы не подарить символ времени — часы»,— объяснили свою задумку в штаб-квартире Zenith — новинка появилась как раз к рождественским и новогодним праздникам.

Главная особенность новой коллекции в том, что это уникальный механизм, помещенный в драгоценный корпус. Например, корпус из розового золота модели Defy El Primero украшен бриллиантами в технике snow setting — снежной закрепки: драгоценные камни круглой огранки разного размера устанавливаются близко друг к другу. Такая техника довольно часто применяется ювелирами, но часовщики прибегают к ней редко из-за сложности. Для безеля часов Rainbow геммологи подобрали оттенки камней так, чтобы цвета радуги плавно переходили один в другой с эффектом деграде. Тот же принцип использовался и на циферблате. Часовые метки выполнены из цветных сапфиров.

Defy El Primero 21 High Jewelry

Defy El Primero 21 High Jewelry Фото: Zenith

Механический хронограф El Primero, отсчитывающий время с точностью до 1/100 секунды, частота работы 36 000 полуколебаний в час, корпус 44 мм из розового золота, инкрустированный 288 бриллиантами в технике снежной закрепки, на безеле 44 бриллианта огранки «багет», запас хода 50 часов, ремешок из кожи аллигатора на каучуковой подкладке, застежка из золота и титана

Defy El Primero 21 High Jewelry Rainbow

Defy El Primero 21 High Jewelry Rainbow Фото: Zenith

Механический хронограф El Primero, отсчитывающий время с точностью до 1/100 секунды, частота работы 36 000 полуколебаний в час, корпус 44 мм из розового золота, инкрустированный 288 бриллиантами в технике снежной закрепки, на безеле 44 разноцветных сапфира огранки «багет», 11 сапфиров огранки «багет» на циферблате, запас хода 50 часов, ремешок из кожи аллигатора на каучуковой подкладке, застежка из золота и титана

Defy Classic High Jewelry

Defy Classic High Jewelry Фото: Zenith

Титановый корпус 41 мм, мануфактурный автоматический механизм Elite 670SK с частотой 28 800 полуколебаний в час и 50-часовым запасом хода, 288 бриллиантов на корпусе, 48 бриллиантов огранки «багет» на безеле, ремешок из кожи аллигатора на каучуковой подкладке, застежка из титана

Defy Classic High Jewelry Rainbow

Defy Classic High Jewelry Rainbow Фото: Zenith

Титановый корпус 41 мм, мануфактурный автоматический механизм Elite 670SK с частотой 28 800 полуколебаний в час и 50-часовым запасом хода, 288 бриллиантов на корпусе, 48 разноцветных сапфиров огранки «багет» на безеле, каучуковый ремешок, застежка из титана

Натела Поцхверия