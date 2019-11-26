Audi сократит 9,5 тыс. рабочих мест ради развития электромобилей и цифровизации

Сегодня,26 ноября, компания Audi сообщила, что намерена провести ряд серьезных изменений в своей работе для модернизации производства и развития новых технологий. В заявлении говорится, что «начинается новая эра, в связи с чем компания принимает меры для большей экономии, гибкости и обеспечения рабочих мест». Принятые решения коснутся, в частности, оптимизации производственных мощностей на двух немецких заводах.

Полученные в результате экономии средства €6 млрд будут направлены на будущие проекты, в том числе электрификацию и цифровизацию. Руководство сообщило, что к 2025 году будет сокращено примерно 9,5 тыс. рабочих мест, что составляет 10,6% от общей рабочей силы.

«Компания должна быть в хорошей физической форме для развития в интересах будущего. Это означает, что некоторые рабочие места больше не понадобятся, а некоторые рабочие места будут создаваться»,— отмечается в заявлении. В связи с этим компания подчеркнула, что помимо сокращений сотрудников, которым предложат привлекательные условия раннего выхода на пенсию, будет создано примерно 2 тыс. новых рабочих мест в таких областях, как электрификация и цифровизация.

После этого заявления акции Volkswagen Group, в которую входит Audi, на торгах Франкфуртской биржи снизились в цене на 0,8%.

Евгений Хвостик